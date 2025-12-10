週末強冷空氣逼近冷氣團！氣象專家：平地低溫恐跌破10度

颱風論壇指出，今日東北季風減弱，除了中南部持續偏熱，北部今明兩天也會大幅升溫，週末起將有一波強冷空氣南下，預估冷空氣冷度將挑戰冷氣團等級，比過去一兩週的東北季風更強。（圖擷自臉書）

氣象專家指出，因東北季風減弱，今日天氣短暫好轉，北部今明兩天也會大幅升溫，不過週末起將有一波強冷空氣南下，且強度將挑戰冷氣團等級，並偏向乾冷的型態，預估下週日至下週二早晚很冷，本島平地將挑戰10度以下低溫。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」（以下簡稱颱風論壇）發文指出，今日東北季風減弱，再次進入一小段回溫的週期，除了本來就暖的中南部，持續偏熱以外，北部今明兩天，也會大幅升溫。不過，這是暖日子最後的餘波了，預報顯示，週末起將有一波強冷空氣南下，預估冷空氣冷度將挑戰冷氣團等級，比過去一兩週的東北季風更強，差不多快要能宣告初冬來臨。

以目前資料來看，這波冷空氣水氣偏少，北部、東半部只有在週五至週六，鋒面通過時有陣雨，隨後的週日就會放晴、轉乾，而中南部就直接是全程乾冷的型態了，只是要特別注意日夜溫差非常大。預估週末之前可以先把厚一點的衣物拿出來準備囉。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今日各地無降雨；新竹有濃霧。今、明兩天、天氣好轉，各地晴時多雲，氣溫回升，白天舒適微熱、早晚涼；東半部偶有零星飄雨的機率。今日各地區氣溫為：北部15至28度、中部14至30度、南部14至30度、東部16至29度。

吳德榮表示，預估週四晚至週五迎風面水氣略增，北海岸、大台北東側及東半部轉有局部短暫降雨的機率，其他各地晴時多雲。週六下午起冷空氣漸南下，氣溫逐漸下降，北台灣、東半部雲量漸增，轉有局部短暫雨的機率。

吳德榮提到，下週日至週二乾冷空氣南下，各地轉晴朗；下週日、一白天偏涼、早晚很冷，下週二白天起冷空氣減弱，氣溫回升。下週日晚、週一晨及下週二晨氣溫降至最低，最新模擬仍為入冬以來、首波降至「大陸冷氣團」標準，本島平地亦將挑戰10度以下，應注意添衣保暖。

