為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    用影像說故事 2026新北紀錄片獎徵件開跑

    2025/12/09 10:08 記者賴筱桐／新北報導
    2026新北市紀錄片獎徵件辦法公布，鼓勵創作者用影像說故事。圖為紀錄片放映活動。（圖由新北市政府提供）

    2026新北市紀錄片獎徵件辦法公布，鼓勵創作者用影像說故事。圖為紀錄片放映活動。（圖由新北市政府提供）

    被譽為台灣紀錄片搖籃的新北市紀錄片獎，推動多年來已扶植近160部作品，協助新銳導演嶄露頭角，新北市府公布2026新北市紀錄片獎徵件辦法，提供拍攝獎金最高35萬元，且創作主題不設限，鼓勵對影像有興趣的創作者，用鏡頭說出感動人心的故事。

    新聞局指出，新北市紀錄片獎是夢想的推手，全力支持每一個有夢的人，在製作階段提供拍攝獎金，多年來持續陪伴紀錄片導演們，讓充滿溫度的故事從新北出發、走向世界，至今已協助拍攝159部動人的紀錄片。

    新聞局表示，新北市紀錄片獎提供拍攝基金，優選影片可獲得35萬元，緩解拍攝初期的資金壓力，使創作更順利，且不限主題、不限地域，作品版權完全歸屬導演，市府提供全方位扶植，從製作建議到行銷推廣，給予全程支持，另設有「齊柏林環境紀錄獎」，延續已故導演齊柏林「用影像為台灣發聲」的理念，鼓勵各界關注台灣環境永續議題。

    2026新北市紀錄片獎明年1月1日起開放線上報名，明年3月2日截止收件，需繳交提案企劃書、企劃案影片3分鐘以內片花，並自行剪接3分鐘以內的導演影像作品精華等，競賽採初審、公開提案會（複審）及決審3階段進行，詳情上「感動．無所不在」臉書粉專查詢。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播