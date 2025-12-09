苗栗縣大湖草莓、泰安溫泉季來臨 交管出爐

苗栗縣大湖草莓、泰安溫泉來臨，交通管制出爐。（記者蔡政珉翻攝）

苗栗縣大湖鄉草莓栽種面積冠全國，有「草莓王國」美名，時序入冬，鄉內浪漫台三線道路兩側草莓園，已可見鮮紅莓果結實纍纍，也宣告草莓季的到來；而鄰近的泰安鄉有「美人湯」，也吸引遊客前往泡湯舒緩身心，苗栗縣警察局鑒於將湧入大批旅客，將於13日起實施多項交管措施。

苗栗縣警察局表示，依據以往假期交通流量相關數據分析，預判此次草莓季期間（12月至明年4月）車流進出各觀光景點尖峰時段採取交通疏導、管制，其中，前往大湖、泰安的要道台72線將部署警力疏導進出車流；設置交通指揮崗，即時調整車流方向；尖峰時段實施彈性車道管制。

至於遊客車輛進入大湖及泰安溫泉、露營地區主幹道（台3線與台72線口、苗62線）也將派員加強交通疏導；容易壅塞的大湖酒莊前路段，警方將增設交通指揮崗，引導停車及人車分流秩序。

另外，同樣不少遊客湧入的三義、南庄雙慢城部分，警方規劃於三義交流道至水美街沿線派遣交通崗執行號誌管理；頭份交流道至南庄市區加強東側引道至三灣市區各節點疏導；重要路口增設臨時指示牌，引導車流；派員機動巡邏，及時處理壅塞狀況。

