為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    苗栗縣大湖草莓、泰安溫泉季來臨 交管出爐

    2025/12/09 10:01 記者蔡政珉／苗栗報導
    苗栗縣大湖草莓、泰安溫泉來臨，交通管制出爐。（記者蔡政珉翻攝）

    苗栗縣大湖草莓、泰安溫泉來臨，交通管制出爐。（記者蔡政珉翻攝）

    苗栗縣大湖鄉草莓栽種面積冠全國，有「草莓王國」美名，時序入冬，鄉內浪漫台三線道路兩側草莓園，已可見鮮紅莓果結實纍纍，也宣告草莓季的到來；而鄰近的泰安鄉有「美人湯」，也吸引遊客前往泡湯舒緩身心，苗栗縣警察局鑒於將湧入大批旅客，將於13日起實施多項交管措施。

    苗栗縣警察局表示，依據以往假期交通流量相關數據分析，預判此次草莓季期間（12月至明年4月）車流進出各觀光景點尖峰時段採取交通疏導、管制，其中，前往大湖、泰安的要道台72線將部署警力疏導進出車流；設置交通指揮崗，即時調整車流方向；尖峰時段實施彈性車道管制。

    至於遊客車輛進入大湖及泰安溫泉、露營地區主幹道（台3線與台72線口、苗62線）也將派員加強交通疏導；容易壅塞的大湖酒莊前路段，警方將增設交通指揮崗，引導停車及人車分流秩序。

    另外，同樣不少遊客湧入的三義、南庄雙慢城部分，警方規劃於三義交流道至水美街沿線派遣交通崗執行號誌管理；頭份交流道至南庄市區加強東側引道至三灣市區各節點疏導；重要路口增設臨時指示牌，引導車流；派員機動巡邏，及時處理壅塞狀況。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播