為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    草船借箭？ 夜市業者霸氣做「竹籤的家」 網笑爆「應做成人型」

    2025/12/09 07:21 記者李文德／雲林報導
    稻草棒命名為竹籤的家，有民眾笑說是上演草船借箭。（圖由民眾提供）

    稻草棒命名為竹籤的家，有民眾笑說是上演草船借箭。（圖由民眾提供）

    雲林東南夜市業者劉順彬看到民眾走路常不小心被竹籤戳中，以稻草與木棒組成「竹籤的家」，無償在夜市設置，讓民眾「插」在稻草棒上，上路2週效果極佳，地面竹籤數量大幅減少，有民眾見狀笑稱三國故事「草船借箭」上演，還有人笑說作成人形可「插小人」，引起熱烈討論。

    近來兩週，東南夜市出現神秘稻草棒，且上面插滿竹籤，有的還夾帶著衛生紙，詳細一看還有紙條寫著「竹籤的家、讓孔明借箭成功」等有趣標語，民眾經過時會將已吃完的竹籤插上，新奇畫面令人好奇。

    「我做的啦！」劉順彬指出，長年在夜市擺攤賣鍋貼，觀察到民眾走路時，腳常常都會踢到，或被竹籤戳傷，且如果民眾常亂丟在地上，對於環境恐造成髒亂，突發奇想以稻草與木棒做成「竹籤的家」，設置在夜市出口及廁所前。

    東南夜市總幹事黃建發說，是上週首次設置4個點，他一晚平均都要到1個點拔掉3次密密麻麻竹籤來回收，地面出現竹籤的情形已減半，由於頗富好評，因此已增加至6個站點，未來會視情況再增設。另為不讓騎車民眾被偷走安全帽，也設置安全帽置物櫃，讓民眾不必擔心被偷走。

    民眾表示，逛了那麼多夜市，第一次看到專門為了竹籤而設計的稻草棒，備感貼心，如此穿拖鞋在夜市行走也不怕被戳傷。網友更笑說「原來這就是草船借箭」，還有人歪樓說「覺得做成人形，上面印小人，比較多人去插！」引起大家哄堂大笑。

    劉順彬以稻草和木棒組成成竹籤的家，設置在東南夜市，讓民眾可插在稻草棒上。（圖由民眾提供）

    劉順彬以稻草和木棒組成成竹籤的家，設置在東南夜市，讓民眾可插在稻草棒上。（圖由民眾提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播