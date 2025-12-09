4縣市大雨特報！ 今各地早晚偏涼、明氣溫回升

今日桃園以北及東半部雲量偏多偶有局部降雨，尤其基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區降雨較持續，整體雨勢上半天較多，下半天後則會逐漸趨緩。（資料照）

中央氣象署於今日（9日）凌晨3點15分針對4縣市發布大雨特報，包括基隆市、宜蘭縣、台北市山區及新北市北海岸地區

氣象署指出，由於東北季風影響，迎風面桃園以北及東半部雲量偏多偶有局部降雨，尤其基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區降雨較持續，整體雨勢上半天較多，下半天後則會逐漸趨緩，而對於其他地區為晴到多雲

溫度方面，早晚各地偏涼，低溫普遍為17至19度，局部雲量較少的地區有輻射冷卻影響，溫度會再更低一些，白天高溫北部及宜花地區為21至23度，而其他地區可來到26至28度，感受上白天溫暖早晚偏涼，日夜溫差大。

空氣品質部分，宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

週三（10日）東北季風減弱，各地白天氣溫回升。水氣減少，各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。各地低溫16至20度；西半部高溫26至29度，東半部25至26度，澎湖及金門22至23度，馬祖20度。

週四（11日）東北季風稍微增強，週五（12日）各地早晚稍涼，且迎風面水氣稍增；桃園以北、東半部地區及恆春半島雲量偏多偶有零星降雨，其中基隆北海岸、大台北山區及宜花地區降雨較明顯，其他地區為多雲到晴。週六（13日）東北季風逐漸增強，冷空氣逐漸南下，北台灣天氣稍轉涼。

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 20 ~ 24 19 ~ 29 22 ~ 28 20 ~ 25

氣象署發布大雨特報。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

