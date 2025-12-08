本週3波冷空氣接力！週末恐迎冷氣團下探11度 高山有望降雪

未來一週溫度趨勢。（氣象署提供）

受東北季風影響，今晚到明天週二基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區有局部大雨機會，週三各地多雲到晴，後續則有兩波冷空氣影響台灣，其中週末有機會達冷氣團強度，最冷下探11度，高山有降雪機會。

預報員黃恩鴻表示，明天週二受東北季風影響，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區明顯且持續降雨，今晚到明天上午雨勢最大，有局部大雨機會，明天下半天雨勢趨緩；桃園以北及花蓮局部短暫雨，台東及恆春半島零星短暫雨；新竹以南多雲到晴。

週三東北季風減弱，各地白天氣溫回升，日夜溫差大。各地大多是多雲到晴，基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

週四及週五東北季風稍微增強，北部、宜花白天溫度略降，各地早晚稍涼。基隆北海岸、大台北山區、宜花地區有局部短暫雨；桃園以北、台東、恆春半島零星短暫雨，新竹以南多雲到晴。

週六東北季風再增強，北部及宜蘭稍轉涼；北部、東半部地區及恆春半島局部短暫雨，其他地區多雲到晴。下週日及週一，各地轉乾冷，晴到多雲，僅基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

溫度方面，週六以前，各地早晚約17至19度，新竹以南清晨受輻射冷卻影響，局部地區可能更低；白天中南部可達26至29度，北部及宜花則受水氣多寡影響；週三各地晴朗，週四及週五北台灣24至25度。

週六新一波冷空氣南下，東北季風增強。週日晚間至週一清晨最冷，可能達冷氣團強度（台北15度），清晨中部以北及宜花13至15度，南部及台東15至17度，受晴朗輻射冷卻影響，部分地區可能再降2度，也就是說，最冷可下探11度。

黃恩鴻表示，週六晚間到週日清晨尚有水氣，若水氣及溫度條件達標，3500公尺以上高山有降雪機會。黃也提醒，週二東半部沿海及恆春半島有長浪機會，週三及週四清晨西半部、週五清晨中南部有局部霧及低雲影響能見度，請用路人注意。

未來一週降雨趨勢。（氣象署提供）

