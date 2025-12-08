台南獲「菜市場金馬獎」1128顆星 2大市集列5星美譽

市長黃偉哲與獲獎者合影。（台南市政府提供）

台南今年在有「菜市場金馬獎」美譽的經濟部優良市集暨樂活名攤評核計畫勇奪1128顆星，市府今舉辦「台南樂活市集 星光1000頒獎典禮」，由市長黃偉哲親自頒獎予花園夜市、西門淺草青春新天地等市集名攤。

南市府近年來投入市場軟硬體建設，包括耐震補強、老舊設施汰換、公廁更新，及持續配合經濟部推動市集與名攤改善輔導，使攤鋪位環境與經營品質不斷提升。今年獲選2處五星市集、6處四星市集、35處三星市集及7處二星市集成績亮眼。花園夜市穩坐五星市集寶座，西門淺草青春新天地也在今年重返舞台後，以環境衛生、組織管理與特色經營獲高度肯定。

此外，這次獲選的7處五星名攤，其中永樂市場的修安扁擔豆花深受中央評委青睞；另有19處四星名攤、258處三星名攤與45處二星名攤獲得肯定，顯示台南攤商的整體競爭力不斷提升。

黃偉哲表示，台南今年獲英國《Time Out》評選為「亞洲十大街頭美食城市」第6名，是全台唯一入選，充分展現市場與夜市攤商的實力。感謝攤商們在環境維護、料理品質與經營管理的努力，成功打造整潔友善、深受消費者信賴的市集環境。期盼未來持續精進，打造台南成為更好的美食購物城市。

台南市場吉祥物「菜奇鴨」現身與獲獎者同樂。（台南市政府提供）

市長黃偉哲出席「2025台南樂活市集．星光1000頒獎典禮」，親自頒獎予獲獎市集、名攤。（台南市政府提供）

