淡江大橋跨河煙火12/31施放 日、韓歌手壓軸開唱

新北市府今辦「閃耀新北1314跨河煙火」宣傳記者會，演出嘉賓與法國煙火團隊共同與會。（記者黃政嘉攝）

新北市「閃耀新北1314跨河煙火」將於12月31日盛大登場，當天在淡江大橋兩端的淡水漁人碼頭以及八里永續環境教育中心前廣場舞台「雙主場」舉辦演唱會，晚間8點26分施放煙火，由辦過雪梨港灣大橋跨年煙火的法國團隊「Groupe F」操刀設計，施放時長13分14秒，總發數逾3.5萬，開創全國唯一「淡水、八里雙主場」跨河慶典，為2026年揭開璀璨序幕。

新北市文化局今舉辦宣傳記者會，新北市侯友宜表示，新北市跨河煙火已邁入第5年，今年邀請有「世界地標煙火首選團隊」之稱的「Groupe F」操刀煙火設計，打造主題《萬花之河・冬之樂章》，以3幕篇章呈現多層次煙火視覺饗宴，共3萬5520發，創歷年最多，意涵「想我，我愛你。一生一世」，以淡江大橋為中心，左右2側規劃煙火施放區，共設6個燃放點，打造更壯闊的視覺場域，搭配電腦燈光束強化橋上視覺動態，展現橋河共演的壯闊景象。

煙火團隊代表里昂（Léon）表示，跨河煙火以光、影設計，對稱呈現，序幕〈河光初啟〉以橋梁為指揮棒，開啟新北與世界的光影對話；第二幕〈星夜共舞〉煙火色彩如印象派畫作，映照城市與自然的交融。第三幕〈乘風飛揚熾熱願望〉象徵新北迎向未來的願景。

歌手蕭煌奇、以莉·高露等嘉賓金也到場宣傳，淡水漁人碼頭「星光舞台」卡司包括YOYO家族、Ozone、張語噥Sammy、蘇慧倫、黃偉晉、新北傑出演藝團隊隨心所欲樂團feat.小男孩樂團、金曲歌王蕭煌奇和新北在地藝人李炳輝X全方位樂團，韓國MAMAMOO成員HWASA壓軸登場。

八里左岸「星月舞台」演出陣容包括OPEN!家族、動力火車、U:NUS、梁文音、babyMINT、以莉·高露、賴晏駒、陳華、梁舒涵、樂團帕拉斯、韓國女團Baby DONT Cry，並邀請創作演唱《進擊的巨人》片尾曲的日本藝人樋口愛作為壓軸，嗨翻整晚。

宣傳記者會播放煙火模擬影片。（記者黃政嘉攝）

新北市侯友宜（右2）與煙火團隊代表里昂（左1）合影。（記者黃政嘉攝）

