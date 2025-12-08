新北圖書館總館推建築美學繪畫賽 萬元獎金等你拿！

新北市立圖書館總館以堆疊書籍般的外觀及突出的玻璃窗設計，打造7個充滿異國特色的「世界之窗悅讀角」。（記者羅國嘉攝）

新北市立圖書館總館以堆疊書籍般的外觀及突出的玻璃窗設計，打造7個充滿異國特色的「世界之窗悅讀角」，顛覆傳統圖書館印象。為推動建築美學教育向下扎根，圖書館將於12月25日與新北市建築師公會合作舉辦「新北城市建築美學繪畫比賽」，邀全國高中職學生以繪畫方式記錄參觀體驗，第一名可獲2萬元獎金。

新北市立圖書館長吳佳珊指出，配合新北市推動城市新美學，圖書館除了結合在地特色文化，在各區打造別具風格的閱讀空間，總館6樓並設置「與建築對話」主題專區，將建築美學的概念，延伸至日常生活中。另外，為推動建築美學教育向下扎根，25日與新北市建築師公會合作，舉辦「新北城市建築美學繪畫比賽」，邀全國高中職學生探索建築空間特色，並透過繪畫方式記錄參觀後的感受，培養學生的建築美感與空間素養。

吳佳珊說明，此次繪畫比賽25日於新北市立圖書館總館舉辦，參賽作品經評審後，第一名可獲得獎金2萬元、第二名8千元、第三名6千元、優選3千元、佳作1千元，以上得獎者皆可獲得獎金和獎狀。參加對象為全國各高中（職）在學學生，報名日期自即日起至12月22日止。詳細報名資訊請至新北市立圖書館網站查詢。

