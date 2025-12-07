馬公市長黃健忠赴台中北屯木球場 慰勉參加全國賽澎湖師生

馬公市長黃健忠前往台中北屯木球場，慰勉澎湖優秀子弟。（馬公市公所提供）

馬公市長黃健忠伉儷今（7）日於公務行程空檔，專程前往台中市北屯木球場，為參加「全國小學生暨中小學教師木球錦標賽」的澎湖代表隊師生加油打氣，並特別準備手搖飲品60杯，與各校師生共享，傳遞誠摯祝福與關懷。

此次全國賽自12月5至7日舉行，來自全台各地的優秀選手齊聚同場角逐。澎湖代表隊陣容完整，包括馬公市文澳國小，以及西溪、湖西、講美、內垵等學校師生共同參賽，橫跨中、高年級團體賽、雙人賽與教師組項目，展現離島學子勇於挑戰、全力以赴的精神。

黃健忠表示，在外地球場看見澎湖囡仔專注擊球、神情堅定，是最動人的畫面。木球運動源自台灣，講求節奏與專注，也是一種品格教育的延伸。孩子們在球道上學會從容與禮讓，在合作中找到自信與力量，這份過程比獎盃更可貴。

黃健忠也親切與澎湖各校師生互動，向選手們致上鼓勵與祝福。教練團表示，學生自暑假起積極備戰，無論在球感控制或團隊默契上都有明顯進步。市長的探訪與鼓勵，讓選手倍增信心。師生們接過飲品時笑容洋溢，現場氣氛溫馨熱烈，展現澎湖代表團的凝聚力與向心力。

黃健忠笑著說：「每一顆擊出的木球，都是努力與夢想的軌跡。孩子們的笑容，就是馬公最美的風景。」一句簡單的話，道出地方首長對教育的關懷，也展現馬公市支持體育、培育希望的真誠信念。

來自澎湖優秀木球選手，齊聚台中為澎湖爭光。（馬公市公所提供）

