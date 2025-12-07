為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    鑿壁偷片？ 怪異住戶拿竹竿狂敲影城外牆

    2025/12/07 21:05 即時新聞／綜合報導
    影城隔壁住戶拿竹竿狂敲影城的外牆，奇特行徑被網友拍下。（Thread網友@s.m.o.c.e提供）

    有網友近日於Thread上發文，嘉義市in89影城的隔壁住戶拿竹竿狂敲影城的外牆，怪異的舉動讓人摸不著頭腦，貼文走紅後隨即引起眾多網友留言討論。

    在 Threads 查看

    畫面顯示，嘉義市in89影城隔壁的一位住戶拿著一根竹竿不斷地大力敲擊影城的側面牆壁，持續發出的噪音使得發文者駐足拍下這荒謬的一幕，而住戶這奇怪又好笑的行為也引起了網友留言調侃，「現代匡衡，鑿壁偷片」、「由內到外的4D電影體驗」、「工讀生在做特效？」、「愚公移電影院」、「他是不是想要鑿個洞，這樣就有免費的電影看呀？」、「攻城門嗎？」

    不過也有部分人替住戶著想，認為是因為長期被影城傳出的噪音困擾許久，才選擇用這種方式抗議，「超好笑，不過每次在那個路口停紅燈，是真的可以感受到點電影院的音響震動聲」、「感覺那棟每天都被吵」、「太生氣了吧，但隔音真的是門大學問」

    影城隔壁住戶拿竹竿狂敲影城的外牆，奇特行徑被網友拍下。（Thread網友@s.m.o.c.e提供）

