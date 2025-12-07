為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    兒入監、夫驟逝 吳彩瑜撐家計獲「自強家庭」表揚

    2025/12/07 16:08 記者丁偉杰／嘉義報導
    吳彩瑜（後排左一）歷經兒子入監、丈夫驟逝，她不向命運低頭，毅然承擔照顧2名孫子女的重任。（圖由嘉義家扶中心提供）

    吳彩瑜（後排左一）歷經兒子入監、丈夫驟逝，她不向命運低頭，毅然承擔照顧2名孫子女的重任。（圖由嘉義家扶中心提供）

    歲末時節，嘉義家扶中心今天上午舉辦「2025年歲末冬暖幸福相聚圍爐」，共有217戶、700位受扶助家庭參與，席開70桌圍爐饗宴，表揚「十大自強家庭」，其中吳彩瑜歷經兒子入監、丈夫驟逝，她不向命運低頭，毅然承擔照顧2名孫子女的重任，以堅毅與溫暖撐起家庭。

    活動在鈺通大飯店舉行，現場提供豐盛佳餚，安排兒童及青少年表演節目、自強家庭表揚與生活物資發放，讓每位家庭成員透過這份溫暖獲得前行的力量。

    十大自強家庭表揚，嘉縣有5戶、嘉市有5戶，受獎者分別為王山河、吳彩瑜、林氏合、王心于、陳采彤、蔡佳雯、方俞萱、陳冬玲、阮三妹、李姿瑩。

    66歲吳彩瑜在2023年歷經兒子入監、丈夫驟逝，她不向命運低頭，毅然承擔照顧2名孫子女的重任。

    家扶中心主任沈明彥說，吳彩瑜突破年齡與職場限制，考取照顧服務員證照，服務社區長者，用愛心守護家庭，在她悉心陪伴下，孫女學業優異，今年代表嘉市參加全國朗讀競賽，並獲選為中心「十大自強兒童」，孫子升上國一，自律完成課業並協助家務。

    今年6月，吳彩瑜的兒子假釋出獄，雖面臨生活與收入挑戰，一家人共同面對風雨。吳彩瑜以堅毅與溫暖撐起家庭，用愛灌溉三代希望，更展現家庭的力量來自於不放棄的愛與守護。

    嘉義家扶中心今天上午舉辦「2025年歲末冬暖幸福相聚圍爐」。（圖由嘉義家扶中心提供）

    嘉義家扶中心今天上午舉辦「2025年歲末冬暖幸福相聚圍爐」。（圖由嘉義家扶中心提供）

    嘉義家扶中心表揚十大自強家庭。（圖由嘉義家扶中心提供）

    嘉義家扶中心表揚十大自強家庭。（圖由嘉義家扶中心提供）

