中正大學找矽光子學院用地嘉科園區都滿了 立委協調還有這些地

中正大學找矽光子學院用地，立委蔡易餘邀集國科會、南科管理局等一起研商。（記者王善嬿攝）

行政院啟動籌組「矽光子國家隊」，中正大學規劃成立矽光子學院，為方便與產業對接，正尋找嘉科園區周邊適合地點，立委蔡易餘邀集中正大學、國家科學及技術委員會及南科管理局、嘉義縣政府研商用地事宜，其中嘉義科學園區一、二期土地已有廠商投資使用，不過一處複合樓群預計2027年下半年完工，還有原台灣體育運動大學校區土地，將作為中正大學用地評估選項。

立委蔡易餘4日與立院教育及文化委員會考察，針對中正大學未來成立矽光子學院約需10公頃土地開會研商，教育及文化委員會主秘陳賜欽、中正大學副校長詹盛如、國科會、南科管理局代表等人與會。

請繼續往下閱讀...

南科管理局簡報說，一期已有9家廠商進駐，包含3家擴廠，另1廠輔導引進中，園區產業用地都已提供廠商投資評估租用，而二期園區都提供給台積電使用，園區內已無合適土地；嘉科園區正興建複合樓群，預計2027年下半年完工，規劃商務空間、標準廠房，標準廠房可供應約60個單位、每單位淨使用面積約150坪。

蔡易餘表示，行政院長卓榮泰裁示要成立矽光子國家隊，希望矽光子國家隊「學」這部分，能由中正大學主導，未來中正大學從微學程、學位學程開始推動，目標成立矽光子學院，並與產業對接，讓嘉義成為矽光子產業人才培育中心。

蔡易餘說，嘉科園區如有適合土地讓中正大學進駐，能增加廠商投資誘因，而他與縣長翁章梁討論，縣長提出另一個想法，原台灣體育運動大學嘉義校區有30公頃土地，亞創中心二期將使用10公頃，同屬廣泛嘉太科學園區範圍，都可供中正大學作為學院用地評估。

縣府經濟發展處表示，原台體大校區10公頃及大同技術學院校區將作無人機研發使用，還有台糖所有的農牧用地約20公頃。

中正大學表示，將精算使用空間後，一一現勘及評估嘉科園區複合樓群、台體大校區用地是否適宜，一併評估。

立委蔡易餘。（記者王善嬿攝）

嘉科園區土地都已有廠商投資、租用。（記者王善嬿攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法