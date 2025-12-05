為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    竹北人行道10隻帝王蟹趴趴走！網笑喊：已經富到這程度

    2025/12/05 20:28 即時新聞／綜合報導
    網友今日在竹北人行道上驚見10隻超巨大的帝王蟹在地上「趴趴走」。（圖截自Threads／sailing_house_hu）

    網友今日在竹北人行道上驚見10隻超巨大的帝王蟹在地上「趴趴走」。（圖截自Threads／sailing_house_hu）

    新竹竹北街頭奇景！網友今天在竹北人行道驚見10隻超巨大的帝王蟹在地上「趴趴走」，讓他驚呼「剛剛有海嘯嗎」？畫面引起網友熱議，有人笑說，「竹北連流浪動物身價都特別高」！

    網友今天在Threads發文分享，行經新竹縣竹北市著名的「江海大樓」時，發現地上竟有10隻超大的帝王蟹各自占據一小塊地「趴趴走」。這奇葩的場面讓原PO驚呼，「剛剛有海嘯嗎？竹北人行道上出現多名帝王蟹，走過去差點被夾到」！

    貼文一出，網友紛紛留言，「竹北不愧是高收入族群的地盤，連流浪動物的身價都特別高」、「這在竹北沒什麼，這是竹科人的寵物」、「我就說瑞昱來竹北了 現在信了吧」、「竹北已經富到這種程度了」、「新竹人想吃帝王蟹是地上隨便抓就有了嗎？我以為你們地上只有貢丸」。

    突如其來的「帝王蟹亂象」勾起民眾好奇原因。經了解，這批價格不菲的帝王蟹是江海大樓的某位企業客戶，為感謝員工辛勞，特別訂購的「年終大禮」。由於數量驚人，在正式送進廚房料理前，暫時在人行道上「展示」一下，意外成為街頭奇景。這批活蟹在短暫引起騷動後，已全部裝箱，交由專業廚師料理。

