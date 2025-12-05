台南關子嶺、龜丹溫泉蟬聯9年評鑑優等 擬串聯周邊產業續造品牌

關子嶺溫泉與日本鹿兒島、義大利西西里島等同列世界少有的泥漿溫泉。（台南市政府提供）

2025年水利署全國縣市溫泉業務考評評鑑結果出爐，台南以關子嶺泥漿溫泉、龜丹美人湯拿下分組第一，且連續9年獲得優等肯定。台南市長黃偉哲表示，將持續串聯周邊產業，共同塑造關子嶺與龜丹兩大溫泉品牌。

水利署全國縣市溫泉業務考評是台灣溫泉品質最重要的評鑑，也是最值得民眾參考的泡湯指標。觀旅局長林國華表示，台南3大溫泉區─關子嶺、龜丹與六重溪，其中關子嶺溫泉與日本鹿兒島、義大利西西里島等同列世界少有的泥漿溫泉，被譽為「台灣第一溫泉」。龜丹溫泉則為弱鹼性碳酸泉，泉質清澈無味，具有軟化角質與滋潤肌膚的功效，有「美人湯」之稱。

市府全力推動關子嶺溫泉區觀光軸帶環境營造工程，陸續完成寶泉橋露頭公園與火王爺露頭周邊的景觀改善。龜丹溫泉區則導入智慧水錶遠端管理系統，有效降低人力負擔、提升管理精準度，使台南溫泉朝向智慧化管理邁進，有利永續發展。

黃偉哲表示，台南溫泉不但榮獲全國十大好湯冠軍，更是率先全國成立「溫泉統一取供事業」，近年市府在溫泉基礎建設、溫泉區景觀環境營造，及行銷推廣展現亮眼成效，使台南市溫泉品牌更加鮮明、更具競爭力，值此秋冬更是最適合泡湯。

林國華說，觀旅局除行銷「台灣首湯」，更以溫泉串聯在地特色打造「關子嶺溫泉美食節」與「螢光花泉季」的兩大品牌盛事，盼結合在地特色生態景觀資源，提供泡湯遊客更深度的多元體驗，同時感受自然景觀、藝術、在地料理與溫泉文化。

