台鐵內壢車站將設跨站天橋東側出入口 闢建人行空間串聯興仁路

立法委員魯明哲（中）邀集相關單位，會勘內壢車站增設跨站天橋東側出入口與闢建人行空間的可行性。（魯明哲提供）

桃園市政府交通局規劃在台鐵內壢車站的新建跨站天橋，增設東側出入口，並開闢2公尺寬的人行空間串聯中壢區興仁路一段20巷，可望縮短民眾經莊敬路、西側出入口通往車站搭車的距離約100公尺，讓搭乘台鐵的民眾更方便。

內壢車站的跨站天橋方便民眾往來前、後站，步出後站目前可通往莊敬路，但難以前往東側的興仁路，立法委員魯明哲邀集交通部鐵道局、台灣電力公司、基進建設、遠東資源開發等單位人員會勘，決議增設跨站天橋的東側出入口，並開闢通往興仁路的人行空間。

交通局規劃利用自立段數筆土地，闢建2公尺寬的人行空間，以串聯興仁路一段20巷，原來位於巷底的圍籬則會拆除，方便民眾步行通往興仁路，魯明哲說，闢建人行空間計畫，涵蓋桃園市政府養工處、中壢區公所的養護範圍，與2筆開發商的私人土地，協調後都已同意配合提供土地使用，至於未來土地採租用或借用，則由交通局研擬中，預估1週後可發布可行性評估。

魯明哲強調，台鐵每日停靠內壢車站143車次、通過82車次，車站的日運量接近2萬人次，尖峰時段搭車民眾每小時更高達1400人次，闢建東側出入口的人行空間，將能讓民眾步行前往內壢車站搭車的距離縮短約100公尺，原來人潮較多的西側出入口與莊敬路，也能分流改走東側出入口與興仁路，對於每天搭車通勤的民眾而言，將會更便利。

內壢車站跨站天橋將增設東側出入口與人行空間。（魯明哲提供）

內壢車站跨站天橋將增設東側出入口與人行空間，將串聯興仁路一段20巷。（記者周敏鴻攝）

