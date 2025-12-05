為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    可看飛機起降！高雄國際機場60年來首次「換牆」

    2025/12/05 00:06 記者王榮祥／高雄報導
    高雄國際航空站計畫在中山四路旁換牆，屆時可清楚欣賞飛機起降。（記者王榮祥攝）

    高雄國際航空站計畫在中山四路旁換牆，屆時可清楚欣賞飛機起降。（記者王榮祥攝）

    跟上高雄的進步，高雄國際航空站啟用60年來首度「換牆」!計畫將中山四路旁部分傳統圍牆拆除、改為通透性牆體，升級門面、也讓民眾與旅客欣賞班機起降。

    前鎮小港區市議員李順進總質詢時，提到高雄國際機場是許多旅客到高雄後的第一印象，但離開機場進市區的路上，兩旁大概只看到工廠跟圍牆、感覺很可惜。

    李順進認為，機場相當是城市的門面，工廠短期不能變動，但圍牆可調整，他先前曾委請觀光局出面與機場合作，在北側部分圍牆進行彩繪、反應不差，建議南側靠近中山四路的圍牆也可比照，尤其中山四路常塞車，剛好可透過有色彩的圍牆、讓用路人視野舒服一點。

    市長陳其邁答詢時指出，據了解、高雄機場已計畫拆除部分圍牆，以後可在中山四路上看飛機起降，比看圍牆好很多。

    高市府證實，先前曾受邀與機場方面接觸，機場方計畫「更換」部分圍牆，把傳統牆體改為通透式牆體，兼顧視覺美觀與安全性，過往人車可清楚看到跑道起降狀況。

    市府側面了解，將更新的圍牆位置大概在中山四路自金福路到中安路一帶，全長約兩百公尺，屬於跑道的其中一端，大約明年1月拆除舊牆，明年中可完成新牆，這也是機場啟用60年來首度換牆。

    高雄國際航空站計畫將中山四路與金福路口一段圍牆，改為通透性牆體。（記者王榮祥攝）

    高雄國際航空站計畫將中山四路與金福路口一段圍牆，改為通透性牆體。（記者王榮祥攝）

    高雄機場換牆位置位於跑道其中一端。（記者王榮祥攝）

    高雄機場換牆位置位於跑道其中一端。（記者王榮祥攝）

