大溪煤礦特展揭產業往昔 5在地人物以專長守護歷史記憶

桃園大溪除了知名的老街、豆干、木藝，多數人並不知道大溪曾經是煤礦產區，口語稱「土炭」的煤礦，在60年代是帶動台灣經濟起飛的重要自有能源。桃園市立大溪木藝生態博物館即日起至明年底於大溪歷史館「大溪人說故事」展區，推出「煤礦生活下的色彩」特展，聚焦5位大溪煤礦業相關人物「用自己的方式」留下被遺忘的產業記憶，各自用專長替家鄉留下珍貴見證。

木博館長陳倩慧表示，大溪煤礦層橫跨永福、三層、頭寮、溪洲等地區，第一筆經核准礦權為明治30年（1897年）由日籍資本家申請開採新溪洲葫蘆坑至內柵埔尾一帶（約現在康莊路三段至五段）煤礦。據「大溪煤礦誌」記載，金瓜坑、溪洲、水流東等皆有多筆礦權申請與轉移紀錄，昭和年間（1940年代）大溪一度有近4萬人從事礦業，後因政權轉換礦業曾短暫沉寂，直至1959年再度發展，1965年產量曾達17萬公噸創歷史新高，直至1990年受石油及進口煤競爭、礦災頻繁影響，大溪最後的煤礦場「正福煤礦」結束經營，大溪礦坑也全數收坑。

此次特展中，高齡90多歲老礦長余德隆利用手繪的礦區平面圖，將順和煤礦坑內外的複雜結構清晰呈現，提供最直觀的歷史參考，他曾分享早期住在街上的臨時礦工，來不及沖洗乾淨，匆忙走在尾寮崎古道，因古道地點鄰近大溪第一公墓，在當地留下「一半是人，一半是鬼」的順口溜。

攝影師李正昌利用鏡頭捕捉礦場日常的光影，為產業現場留下更完整的面貌；已故礦工畫家洪瑞麟利用素描與繪畫，將最樸實的大溪溪洲礦工群像化為永恆；已故校長兼手工書創作者劉慶茂用手工書的獨特形式，為大溪煤礦留下別致的篇章；已故「大溪煤礦誌」編著者詹德筠，則是退休後回到故鄉，自費進行大溪煤礦業的踏查、記錄與文史資料蒐集，透過他留下的踏查影像，觀者得以重溫他當年的努力與成果。

除了礦業特展，木博館也開啟耆老影像紀錄計畫，以甫於今年9月過世的桃園教育家暨文學家廖明進校長（享壽91歲）為主角，將於本月底公開「用一生書寫土地：廖明進校長的教育與文化之路」紀錄影像，並於明年1月辦理講座，邀請民眾一起體會廖明進以文學承載地方故事，為家鄉留下紀錄的精神。

