基隆河油污案2業者排污開罰 竟都不是元凶

盛星動力公司（國光公司保修廠）洗車設施不符規定，但排除基隆河污染源。（記者盧賢秀攝）

基隆河11月27日油污染事件，市府環保局及環境部追查污染源，在世界貨櫃內的正方倉儲及盛星動力公司（國光公司保修廠）廠內有違反水污染防治法，市府將開罰，但環保局及環境部今晚確認，這2家公司都排除11月27日基隆河油污染的「元凶」。市長謝國樑說，目前還有其他可疑對象追查中。

自來水公司昨天發現源遠路102巷旁溝渠，有大面積白色污染物，環保局昨天晚間7時15分至正方倉儲巡查，在地面發現大面積不明白色液體，市長謝國樑今天與環保局到正方倉儲現場，確認污染物是從正方倉儲排出，環保局認為污染事實明確，依違反水污染防治法開罰60萬元。

請繼續往下閱讀...

不過，謝國樑說，正方倉儲排出乳白色泡泡，與11月27日基隆河油污事件，目前看不出來有直接關連。

另一家被環境部點名的盛星動力公司（國光客運保修廠），12月1日被查到洗車設施未經許可排放廢水，且場內貯油設施未設防溢堤，環保局也會開罰。

但環境部水質保護司簡任技正簡良達說，盛星動力的洗車設備沒有申請排放許可就排放廢水到地面水體，但研判它的污染量不至於影響到這一次的飲用水的水質，所以基本上也排除是污染源。

源遠路102巷排溝發現有乳白色的泡泡。（記者盧賢秀攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法