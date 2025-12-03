為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    非洲豬瘟解禁 一度中斷生產線的台南「金華火腿」加班趕製

    2025/12/03 18:59 記者吳俊鋒／台南報導
    挺過非洲豬瘟風波，金華火腿的生產線重新啟動。（記者吳俊鋒攝）

    

    國內10月份爆發首樁非洲豬瘟確診案例，政府攜手各界一起努力，成功清零，年銷量達2萬支的台南仁德區「金華火腿」，疫情期間因沒有貨源，一度停工，解除禁宰令後，目前人員加班趕製，要將原有的產能補足，以因應未來的市場需求。

    萬有全食品公司的金華火腿，年銷量高達2萬支，已躍為仁德區的特色產業之一，雖是道地的江浙風味，但堅持以本土豬肉製作，專供國內市場，在台灣市佔率名列前茅，顯見消費者喜愛的程度。

    國內挺過非洲豬瘟風波，萬有全的金華火腿重啟生產線，讓曾經歷口蹄疫慘況的業者田種苗感動不已，直說大家的努力配合，成功守住了本土美味。

    他強調，金華火腿採用取自善化肉品市場的溫體豬製作，每批食材都有來源證明，儘管成本較高，最重要的是讓民眾吃得安心，也因為如此，防疫期間受到禁宰令的影響，生產線必須暫時停擺。

    由於萬有全的金華火腿已建立市場口碑，是深受歡迎的年貨之一，農曆春節前夕，時常供不應求，非洲豬瘟風波之後重新開工，人員加班趕製，讓產能恢復穩定，以因應接下來爆量的訂單。

    田種苗提到，所生產的金華火腿，做法傳承上海的老字號，但以台灣豬醃製，堅持品質，採自然風乾，若以單支平均逾8公斤來換算，每年的原料使用量超過160噸。

    田種苗表示，除了搶手的金華火腿之外，公司還推出系列的醃製加工產品，多達30種，包含也很熱賣的有湖南臘肉、港式肝腸等，一樣堅持使用國產豬。

    國產豬禁宰令解除，金華火腿加緊趕製。（記者吳俊鋒攝）

    

    圖
    圖
