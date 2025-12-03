為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    「320+1嘉義市城市博覽會」12/12開幕 黃敏惠視察展場

    2025/12/03 18:47 記者王善嬿／嘉義報導
    嘉義市長黃敏惠（前排中）視察「320+1嘉義市城市博覽會」展區，提前感受活動亮點。（記者王善嬿攝）

    「320+1嘉義市城市博覽會」將於12月12日開幕，設置包含嘉義市政府前的北棟大樓預定地「嘉義市博永續願景館」等5大展區，市長黃敏惠今率市府團隊視察各展區，率先揭開展覽成果，提前感受城市博覽會的亮點魅力。

    嘉義市城市博覽會此次打造「共享城市」、「宜居城市」以及「摩登城市」3大主題展區，黃敏惠今與市府團隊、總顧問劉維公、總策展人林昆穎等視察展區。

    黃敏惠表示，每個展區都以城市故事為核心，展現木都嘉義的獨特魅力；此次與國際頂尖建築團隊 MVRDV 合作，打造象徵城市特色的Wooden Wonders 嘉義市博永續願景館，以木材重現嘉義舊城門，讓大家看到嘉義市不只是歷史的延續，更是走向未來的城市。

    黃敏惠表示，永續發展是一條長遠道路，市府持續在「經濟發展、社會進步、環境保護」3大核心理念間取得平衡；永續願景館不僅是一座展覽空間，更展現嘉義市推動木都城市、減碳政策與自然建材應用的具體成果，也象徵嘉義市與國際接軌、以永續作為城市治理的核心方向。

    黃敏惠說，城市博覽會12月12日至12月28日登場，整座嘉義市將化身為大型展場，結合熱力四射的第33屆嘉義市國際管樂節、諸羅山國際軟式少棒邀請賽，讓城市充滿音樂、展覽、市集、道地美食，以及濃濃的人情味。

    市府表示，除了豐富展區，城市博覽會同步推出「嘉義 WE PLAY+1」，以3大主題串聯城市街區與在地店家，邀集100位嘉義地點、店家與人物，精選屬於嘉義市的歌曲並繪製人像，打造九大Spotify清單；串聯20家甜點、咖啡、選品與花店，以「桃子」為靈感推出限定商品，打造香甜的城市散步路線，讓民眾用味蕾與步伐認識嘉義。

