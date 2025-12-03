台灣網友發文怨「和牛太油」！日連鎖店總經理竟親自回留言致歉

日本連鎖超市「LOPIA」。示意圖。（夢時代提供）

一名網友日前在Threads上發文，表示自己在日本連鎖超市「LOPIA」買了一盒和牛便當，打開一看卻發現有一部份牛肉「整塊油邊油到反胃」，讓他直呼「氣死」。沒想到，文章發出後，連鎖超市的總經理水元仁志竟親自留言致歉，詢問他是在哪間門市購入，並請網友聯繫他，他會幫忙退款。

一名網友日前在Threads上發文表示，他趁著有優惠，下班時跑到「LOPIA」逛一下，發現架上的和牛幾乎都被掃光了，他隨手花499元買了剩下來的一個和牛便當，雖然肉量很多，但有一部份「整塊油邊油到反胃」，其他五、六塊也都是筋，根本跟口香糖一樣咬不爛。文末他表示，剩下的一大半幾乎都被自己丟了，「我的499，氣鼠（死）」。

文章PO出後引發熱議，沒想到，「LOPIA」的總經理水元仁志竟親自在下方回留言表示「對不起」。他還詢問原 PO 是在哪家門市購買？因為他不知道門市就無法告訴該店店長。他也請原 PO 和他聯繫，他會給予退款。

水元仁志的留言，立刻引發網友熱議，網友紛紛表示：「總經理太辛苦了吧！在網上處理客服問題！真的佩服！」、「什麼叫做成功的企業，就是上面先做好，欣賞」、「這是我看過以企業來說最認真的高階大主管」、「好扯 總經理海巡」。

水元仁志先前也曾多次回應網友、持續海巡相關貼文，親民作風讓不少人大讚他是「公關最成功的老闆」。

網友抱怨引來總經理親自留言。（取自Threads）

