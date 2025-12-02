為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    數位轉型！機器手臂上煎台料理 自動熱食機端必比登雞湯

    2025/12/02 19:04 記者蔡昀容／台北報導
    2025觀光產業數位博覽會台北場展示多個數位工具。圖為智慧主廚機器人。（記者蔡昀容攝）

    2025觀光產業數位博覽會台北場展示多個數位工具。圖為智慧主廚機器人。（記者蔡昀容攝）

    全球觀光產業復甦卻面臨人力短缺，數位轉型是解方之一。交通部觀光署今明兩天（2及3日）舉辦2025觀光產業數位博覽會台北場，展示數位工具，協助業者解決人力缺口及營運效能，例如能24小時製作小籠包、雞湯的AI智能熱食機，還有主廚機器人手臂可自動化料理。

    2025觀光產業數位博覽會台北場是聚焦永續韌性及數位創新的B2B媒合場域，35家科技品牌與新創團隊為觀光業者導入AI與IoT方案，解決缺工問題，並協助產業建構長期運作的數位體質。

    觀光署長陳玉秀表示，科技應用也是國家基礎建設，建設完之後，看經營者需要發展，產業要前進，科技應用是關鍵手段及工具，而透過資源共享與跨域綜效，觀光業者不再單打獨鬥，運用國家級數位基建，發揮「一加一大於二」的產業競爭力。

    針對產業界最關注的「人力缺口」與「營運效能」，博覽會篩選出幾個最務實的數位工具。

    矽谷新創優豈公司自動化機台可填補離峰時段的人力空白，例如智能奶茶機與小籠包機可24小時即時供應，並與連續8屆米其林必比登名店「雙月食品社」聯名，提供熱騰騰的雙月雞湯。

    國內機器人開發業者卡德爾展示導入知名平價鐵板燒品牌「彡食亭」的「智慧主廚機器人手臂」，整合「自然語意處理」與「高階視覺辨識」技術，消費者可直接口述客製化需求，包括口味、熟度，機器人則透過視覺判斷食材烹飪狀態，確保每道料理品質一致，有效緩解廚師短缺壓力，並實現標準化與客製化。

    國產團隊邏仕數位展出的「智慧廚餘偵測系統」，已與漢來飯店集團合作，在ESG浪潮下精準控管食材成本；振邦科技創新「跨樓層服務機器人」讓業者無需汰換電梯，僅需升級控制器即可由機器人自主配送。

    2025觀光產業數位博覽會台北場展示多個數位工具，例如AI自動熱食機。（記者蔡昀容攝）

    2025觀光產業數位博覽會台北場展示多個數位工具，例如AI自動熱食機。（記者蔡昀容攝）

    2025觀光產業數位博覽會台北場展示多個數位工具。突為智慧手沖咖啡。（記者蔡昀容攝）

    2025觀光產業數位博覽會台北場展示多個數位工具。突為智慧手沖咖啡。（記者蔡昀容攝）

