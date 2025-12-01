為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台南沙崙農場大面積砍樹惹議 環團控危害草鴞棲息

    2025/12/01 13:19 記者蔡文居／台南報導
    保育團體批評台糖砍樹毀生態，危害草鴞的棲息，台糖則澄清是例行性疏林。（劉姓鳥友提供）

    台南沙崙農場佔地廣達數百公頃，當地鳥類生態豐富，也是瀕臨絕種草鴞的重要覓食區。最近有鳥友發現台糖在當地大面積砍伐樹林，由於目前正是草鴞繁殖季，保育團體批評台糖砍樹毀生態，危害草鴞的棲息，令人痛心。台糖台南區處則澄清是例行性疏伐，並不影響草鴞環境生態。

    福爾摩沙野鳥保育協會一名劉姓鳥友上週六赴台南沙崙農場進行鳥類生態調查，發現農場樹林被大面積砍伐。他表示，原本樹木十分茂密，森林間隔5、6米，砍伐後距離變成30米之寬，看起來整個森林都快不見了。他看了很痛心，做法怎麼這麼粗糙。

    他表示，目前正是草鴞繁殖季，當地也有短耳鴞、紅隼、大冠鷲等猛禽，以及黃鸝、朱鸝等珍稀野鳥， 而周邊也有環頸雉等保育類野鳥，這時候冬候鳥也很多，少了這片森林，嚴重影響當地的生物多樣性，也影響草鴞的棲息。

    福爾摩沙野鳥保育協會秘書長黃蜀婷批評說，台糖一直在砍樹林，不知道在砍什麼，將原本茂密的樹林砍得稀稀疏疏，而且毫無章法，令人痛心，這已影響當地草鴞及野鳥的棲息，嚴重破壞沙崙農場的自然生態環境。

    台糖台南區處副處長趙文輝則表示，當地是早年台糖平地造林的樹林，為促進林木健康發展都會進行例行性的疏伐作業，而且也有通報林保署，並非外界所說的亂砍一通。該平地造林迄今已逾40年，面積共190餘公頃，這次疏林面積40多公頃，因為林木長得太茂密了，如果不疏林，樹木就無法長高。疏林作業採公告招標方式辦理，也有公告，可能鳥友沒有看到，而且當地並非草鴞的棲息地，疏林作業對草鴞的環境生態並不會造成影響。

    鳥友發現沙崙農場樹林被大面積砍伐，質疑做法太粗糙。（劉姓鳥友提供）

    保育團體質疑台糖砍樹，嚴重破壞沙崙農場的自然生態環境。（劉姓鳥友提供）

