    首頁 > 生活

    淡江大橋活動爭議中央地方互槓？侯友宜：盼好好溝通協調、一起努力

    2025/12/01 12:41 記者黃政嘉／新北報導
    對於中央、地方在淡江大橋的相關問題，新北市長侯友宜盼好好溝通協調，一起努力。（記者黃政嘉攝）

    新北市長侯友宜日前因淡江大橋路跑、自行車活動沒協調，罵交通部公路局「蠻橫」，交通部長陳世凱今受訪提到，交通部過去都有充分跟地方溝通，公路局也發過新聞稿，過去溝通都有記錄，侯友宜今受訪對此回應，希望好好溝通跟協調，中央跟地方一起努力，相關建設、活動才能辦得更好。

    侯友宜今早到新北市市民廣場出席「80萬銀力耀新北 幸福城市耶誕盛典」活動後接受媒體聯訪，對於淡江大橋包括路跑或是商標權，交通部公路局、新北市府雙方是否「密切溝通」？甚至中央沒有跟地方說就先跑？侯友宜表示，所有的施政一切以市民所需要的建設還有權利為最大的優先，「所以相關的在交通部，我們都希望回歸到這個平台裡面，去好好做個溝通跟協調。」

    侯友宜也強調，「唯有中央跟地方一起努力，我們建設以及相關的活動，才能夠辦得更好。」

    新北市長侯友宜強調，唯有中央、地方一起努力，相關建設、活動才能辦得更好。（記者黃政嘉攝）

