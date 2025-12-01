為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    淡江大橋路跑爭議陳世凱稱有溝通 張其強：雙方僅見面3次相隔多時

    2025/12/01 12:12 記者賴筱桐／新北報導
    針對交通部舉辦淡江大橋路跑引發爭議，新北市府副秘書長張其強說，與公路局官員僅見面3次，且相隔多時，這叫「密切溝通」？（取自新北市政府官網）

    針對交通部舉辦淡江大橋路跑引發爭議，新北市府副秘書長張其強說，與公路局官員僅見面3次，且相隔多時，這叫「密切溝通」？（取自新北市政府官網）

    淡江大橋預計明年5月通車，交通部公路局規劃明年4月18日舉辦路跑活動，上週開放7000個名額報名秒殺，引發在地居民抱怨未獲優先權，新北市長侯友宜也砲轟中央「蠻橫」。交通部長陳世凱今天表示，過去幾次溝通都有紀錄；新北市政府副秘書長張其強回應，雙方僅3次見面，一次相隔近半年，之後再相隔超過3個月，請問這是「密切溝通」？

    陳世凱今在立法院受訪表示，交通部過去都有充分跟地方溝通，公路局也發過新聞稿，過去幾次溝通，其實都有記錄，侯友宜如果了解的話，應該可以去看過去溝通的紀錄，就不會有這樣的誤解。

    張其強說，正如交通部公路局新聞稿所述，他在3月5日接任統籌事宜後，就於3月14日主動拜會當時公路局的陳局長，但之後竟有相隔近半年時間，始終未獲下一次會議舉行時間通知，因此8月8日再次主動拜會公路局新任林局長，之後又相隔3個多月，即11月19日，公路局到新北市府簡報，知會淡江大橋預計完工時間以及公路局既定活動時間。

    張其強表示，簡單說雙方僅3次見面，即3月14日、8月8日及11月19日，且前2次都由新北市主動，一次相隔近半年，之後又再相隔超過3個月，即進行「公路局既定活動簡報」，請問這是陳部長所謂的「密切溝通」？

