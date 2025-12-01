校友楊天生捐贈 台中大雅國小「天生幸福遊樂園」啟用

朝陽科技大學董事長楊天生跟獻上卡片的學童合影。（記者歐素美攝）

台中市大雅國小「天生幸福遊樂園」落成啟用！校友朝陽科技大學創辦人兼董事長楊天生捐贈，在校園內設置全新的土丘地景滑梯、高塔造型挑戰遊具、大樹網床、平衡趣味遊戲組及複合式鞦韆，讓學童雀躍不已，高喊「謝謝天生爺爺！」

大雅國小校長黃夙瑜表示，校內遊戲設施不足，小朋友常將無障礙設施的扶手當作溜滑梯，用大榕樹的氣根盪鞦韆，造成設施損壞及小朋友受傷，校友楊天生董事長獲知後，即慷慨支持遊樂空間改善計畫，並委由朝陽科技大學建築系結合SDGs進行專業規劃，啟動地景遊樂空間建置，打造「天生幸福遊樂園」，以「全齡共融」為核心理念，設計兼顧2至4歲幼兒、5至12歲學齡兒童、特教生及社區親子長輩的使用需求，並強調安全、挑戰與探索並存的友善遊憩環境，成為大雅國小跨越百年最具代表性遊戲空間改造成果。

楊天生表示，他是大雅國小第8屆校友，在大雅國小學習的日子是他最快樂幸福的時光，感謝校方讓他有機會回饋母校並貢獻家鄉，因此特別選在大雅國小128周年校慶前夕落成啟用，捐贈母校作為生日禮物。

黃夙瑜說，楊天生董事長過去曾捐建大雅國小校門及懷恩亭，這次再次慷慨捐贈天生幸福遊樂園，不僅是教育現場溫暖的風景，也是學童們學習感恩與分享的最佳榜樣。

大雅國小學童則親手繪製卡片並朗讀內容，一一上台感謝天生爺爺幫忙蓋遊樂場，讓他們覺得很快樂，並祝福天生爺爺身體健康，賺大錢，氣氛歡樂溫馨。

大雅國小「天生幸福遊樂園」落成啟用，小朋友開心溜滑梯。（記者歐素美攝）

台中市大雅國小「天生幸福遊樂園」落成啟用，小朋友開心玩耍。（記者歐素美攝）

台中市大雅國小「天生幸福遊樂園」落成啟用，小朋友一下課就衝到現場玩。（記者歐素美攝）

