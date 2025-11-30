為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    感念先父林榮三 實業家林芯嬡捐建溪口疊溪樂齡食堂

    2025/11/30 13:58 記者蔡宗勳／嘉義報導
    嘉義縣溪口鄉「疊溪樂齡慈愛會」活動中心暨廚房啟用，大家歡喜入厝。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣溪口鄉「疊溪樂齡慈愛會」活動中心暨廚房啟用，大家歡喜入厝。（記者蔡宗勳攝）

    由瓏山林實業董事長林芯嬡獨力捐助興建的嘉義縣溪口鄉「疊溪樂齡慈愛會」活動中心暨廚房，今天上午熱鬧啟用。林芯嬡抵達會場時，受到大家熱烈歡迎，感謝她大家打造了溫暖的家園，當表演活動告一段落，林芯嬡感動之餘，忘情帶領大家唱「月亮代表我的心」，長輩們又唱又跳，氣氛嗨到最高點。

    溪口疊溪子弟劉德福返鄉開辦老人食堂，於五年三個月前開辦疊溪樂齡慈愛會，每週二、四舉辦樂齡團康活動及免費供應午餐，但缺乏場所，輾轉借用寺廟、學校空間辦理，相當不便。經台灣希望義工團持續追蹤，認為有協助興建活動中心的必要，但非義工團可以負擔經費，義工團理事長尤瑞豐找長期贊助的林芯嬡南下勘查。

    林芯嬡表示，今年8月跟著尤理事長第一次到溪口鄉，看到幫忙煮飯志工們在狹隘的空間幫長者準備餐點，雖揮汗如雨，但大家流露著幸福的笑容，當下就決定參與這個個案。因為對長者來說，一個安全、舒適、有人陪伴的空間，就是最溫暖的家，這裡不只是供餐空間，更是一個讓長輩走進來就能感受到溫暖、開心和喜悅的地方。

    林芯嬡指出，會認同希望義工團跟著關懷社會，都是受到先父林榮三生前的感召，謝謝他給我的一切，讓我懂得感恩，也讓我有能力回饋社會，把愛延續下去，因而「莫忘初衷」是對自己永遠的期許。

    林芯嬡說，願每位長輩都能安心、快樂、有尊嚴地在這裡生活，也誠摯希望在場每一個人都能珍惜當下，跟身邊的父母家人、朋友「跟他們說我愛你！因為愛要及時」。

    實業家林芯嬡獨力捐助興建的嘉義縣溪口鄉「疊溪樂齡慈愛會」活動中心暨廚房。（記者蔡宗勳攝）

    實業家林芯嬡獨力捐助興建的嘉義縣溪口鄉「疊溪樂齡慈愛會」活動中心暨廚房。（記者蔡宗勳攝）

    實業家林芯嬡捐資，台灣希望義工團興建的嘉義縣溪口鄉「疊溪樂齡慈愛會」活動中心暨廚房。（記者蔡宗勳攝）

    實業家林芯嬡捐資，台灣希望義工團興建的嘉義縣溪口鄉「疊溪樂齡慈愛會」活動中心暨廚房。（記者蔡宗勳攝）

    實業家林芯嬡（左）將活動中心交給「疊溪樂齡慈愛會」理事長劉德福。（記者蔡宗勳攝）

    實業家林芯嬡（左）將活動中心交給「疊溪樂齡慈愛會」理事長劉德福。（記者蔡宗勳攝）

    實業家林芯嬡與長輩們 寒暄問候。（記者蔡宗勳攝）

    實業家林芯嬡與長輩們 寒暄問候。（記者蔡宗勳攝）

    實業家林芯嬡向長輩們致意請安。（記者蔡宗勳攝）

    實業家林芯嬡向長輩們致意請安。（記者蔡宗勳攝）

