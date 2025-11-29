為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    嘉義文學季以台語連結地方記憶 成果展發表紀錄片

    2025/11/29 17:39 記者林宜樟／嘉義報導
    嘉義文學季結合台語家庭計畫，讓民眾深入瞭解在地。（記者林宜樟攝）

    嘉義文學季結合台語家庭計畫，讓民眾深入瞭解在地。（記者林宜樟攝）

    嘉義縣文化觀光局10月26日至明天（11月30日）舉辦嘉義文學季，由中正大學團隊策劃，以「無仝款的人看向仝一欉檨仔樹」為核心理念，結合台灣台語與地方認同，透過文學講座、地景走讀、台語說講、文化對談與庄頭見學共8場主題活動，推廣台語生活化、深化地景文學創作，今天發表成果紀錄片及以嘗試用AI譜寫的台語歌曲，希望大眾更深入理解台語的意義。

    縣長翁章梁說，嘉義的台語「仍在使用、仍在流動、仍在創新」，是地方認同的基礎，嘉義文學季核心在「家庭」，與文化部推廣的台語家庭合作，讓台語不只是課堂教材，重新成為生活中自然使用的語言。

    策展人中正大學台文所教授江寶釵說，母語不是過去式，而是進行式，是理解世界的語言，是文化存在的方式，文學季選擇在具地景意義的「檨仔路」啟動，在民雄日式招待所策展，在嘉義各庄頭走動，讓母語重新回到民眾的生命日常，「實際聽、實際講、實際用」。

    文學季由向陽、陳允元、鄭順聰、洪明道、張嘉祥、張世杰、盧志杰及江寶釵等長期以台語書寫地景與地誌的作家，用台語替嘉義寫歷史，用母語為嘉義留下印記，並在民雄日式招待所展出中正大學、張嘉祥、盧志杰、鄭順聰的文學成果，透過走讀活動帶領民眾走入火燒庄、東榮村等地，中正原住民族資源中心的學生與助理也參與導覽和講座，促進不同族群對嘉義土地的多元理解。

    今天成果展播放檨仔路紀錄片，呈現短影音、總集與個集，將文學季期間的走讀與對談過程具象化，展示「檨仔路記憶共寫」文本及相關的歌詞歌曲創作，將參與者的地景體驗轉化為集體記憶；閉幕式音樂會《冬之旅》則以台語版詮釋舒伯特的曲子，搭配爵士四重奏演出。

    多位作家的作品在民雄日式招待所展出。（記者林宜樟攝）

    多位作家的作品在民雄日式招待所展出。（記者林宜樟攝）

