被侯友宜亂罵「蠻橫」公路局深夜新聞稿打臉：雙方一直密切協調

新北市長侯友宜（左）怒批公路局「蠻橫」，淡江大橋啟用辦活動不尊重地方。（資料照，記者翁聿煌攝）

由交通部公路局獨立建造的淡江大橋將在明年5月通車，明年4月先辦路跑活動和自行車賽，卻遭新北市長侯友宜罵「蠻橫」，認為沒給新北市政府保留時間和名額。公路局今天（28日）深夜突然發布新聞稿，強調雙方均維持密切協調，打臉侯友宜宣稱的「也沒有經過地方大家討論，自己想要做什麼就做什麼」。

侯友宜今天上午出席活動受訪批評公路局「自己決定都沒有和地方商量」、「不要中央想要辦什麼，也沒有經過地方大家討論，自己想要做什麼就做什麼，這樣不好」。公路局本想低調、大事化小，但晚間決定反擊，強調早已成立 「跨機關通車系列活動橫向聯繫平台」。

公路局說明，今年3月新北市政府拜會時，曾簡報通車前路跑活動的構想，當時新北市府人員說明因已有其他既定路跑活動規劃，無法再增辦，但表達會協助處理後續路權申請、交通維持等行政程序，雙方自第一時間起即維持良好溝通。

公路局也指出，與新北市府在今年8月、11月都有接觸協調，並參與市府召開的通車行銷聯繫會議，雙方維持密切協調。公路局強調，淡江大橋通車前的體驗活動，目前規劃包括路跑、自行車、開幕大遊行、星空音樂會與通車典禮等，都需納入地方元素與在地民眾參與，因此須要新北市政府及公路局共同合作的行政量能與專業資源。

為此，公路局在今年11月拜會新北市府後，在路跑活動報名前已著手規劃成立 「跨機關通車系列活動橫向聯繫平台」，平台將由公路局局長林福山與新北市政府府層級人員共同主持，以建立議題整合及相互協助及合作推動辦理機制。

平台也下設 「通車活動工作小組」，進一步整合明年4月16日至5月9日通車典禮前可使用的時間及活動，負責研議各項活動的細部內容，包含路線規劃、交通疏導、動線安排、維安設計、在地文化導入等，確保各項活動務實可行、順利推動。

淡江大橋由交通部公路局單獨負責承辦、執行建造、業管、維修養護，新北市政府因沒有大型工程建設能力與經驗、也無能力養護，所以從來不曾參與過淡江大橋主體建造，僅僅能做淡水和八里的聯外道路。

淡江大橋將於2025年5月通車，通車之前，公路局在4月舉辦路跑及自行車活動，分別自2024年11月27日、28日起開放報名。（資料照，記者蔡昀容攝）

