台日攜手淨灘守護安平漁光島 日台交流協會將首次參與

安平漁光島淨灘活動將於11月29日上午登場，台南市日本人協會歡迎各界一起共襄盛舉。（資料照，野崎孝男提供）

台日友好再深化！台南市日本人協會將於明天（29）在安平漁光島舉辦淨灘活動，今年已是連續4年第5屆舉辦，不僅見證了民間台日友誼的堅定，今年參與規模更勝以往年，包括日本台灣交流協會高雄事務所、台糖等單位，也將首次參與這項由民間自主發起的淨灘活動。

活動是由行政院政務顧問、台南市日本人協會創會理事長野崎孝男發起。他表示，發起這項行動是要表達對台南的感謝之意與回饋台灣這片土地。這次將有超過200位台日籍志工參與，相較往年，今年的參與團體新增了日本台灣交流協會高雄事務所、台糖公司以及大億集團─吳金茂紀念文教基金會、南星鐵板燒餐飲事業等夥伴參與，加上原有台南市日本人協會、台南市律師公會、月牙灣慢跑團、東東餐飲集團、奇美食品、台灣可果美、榮美金鬱金香酒店、安平雅樂軒酒店共11個團體一同合作。

請繼續往下閱讀...

野崎孝男表示，活動也邀請台南市長黃偉哲參與，南市議員黃肇輝也將出席，一起為200多位志工加油打氣。參與的在地企業則熱心支援，提供志工豐富的餐點、飲品與招待券。淨灘時間為11月29日早上7點50分至10點，地點在漁光島沙灘及周遭道路旁，歡迎各界共襄盛舉。

台南市日本人協會表示，台日交流的深刻情誼早已超越文化與經濟，延伸至環境永續的議題。此次淨灘活動正是台日堅定友誼的最佳見證，期待未來能持續攜手市府、市民與企業，共同為打造更潔淨、更美好的台南海岸線而努力。

台南市日本人協會在安平漁光島舉辦淨灘活動，今年已邁入第4年第5屆，圖為去年參與活動的志工合照。（資料照，野崎孝男提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法