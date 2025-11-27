為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    小琉球出租機車太多又長一樣 遊客不拔鑰匙常被人騎走

    2025/11/27 10:04 記者陳彥廷／屏東報導
    小琉球的機車多，也衍伸鑰匙不拔卻易遭人誤以為同一台而隨意騎走的亂象。（記者陳彥廷翻攝）

    屏東小琉球是近年國旅新興景點，外地遊客登島都是採自行租機車代步，也成為最好的旅遊交通工具，不過，常見遊客認為島上治安良好，出租機車也不會被人盜走，因此下車並未拔鑰匙，但反而卻釀不少人因車外觀相同，而直接騎上就走的窘事，為此，琉球派出所也推動細心服務，員警巡邏還得要觀察是否有遺留鑰匙，若有將代為保管。

    東港警察分局琉球分駐所警員高湘婷日前擔任巡邏勤務，行經轄區白沙碼頭時，眼尖發現碼頭旁停車處內有1臺機車，車鑰匙竟然插在鎖孔上未拔取。執勤員警考量琉球地區觀光客眾多，為避免民眾財物遭竊或愛車被不肖人士騎走，便立即代為保管鑰匙，並在機車上張貼保管單據。

    原來，高湘婷於下午15時執行巡邏勤務，發現該臺停放在碼頭旁停車處的機車，鑰匙未拔且無人看管，先行張貼代保管單據，並將鑰匙帶回所內妥善保管。

    果然不久後該名車主準備牽車時，卻遍尋不著鑰匙，正慌張地四處尋找時，突然看到員警張貼的單據，隨即到琉球分駐所詢問。同仁仔細核對身分無誤後，將保管的鑰匙歸還給民眾，並提醒民眾無論是觀光或日常停車，都應再次確認車輛是否已拔取鑰匙、妥善上鎖，以降低失竊風險。

    東港警察分局分局長高志正呼籲，為避免機車遭有心人士竊取，於停放車輛時，請民眾勿將貴重物品擺放機車置物箱內，並且須加裝大鎖，最後離開時再注意鑰匙有無拔取下來。勿貪圖一時便利未拔車鑰匙，導致車輛失竊，秉持「鑰匙帶著走、竊賊偷不走」的觀念，才是預防竊案發生的不二法門。

