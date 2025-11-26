為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    內壢車站新天橋12/20啟用 明年3月臨時軌切換「第3月台上下車」

    2025/11/26 18:59 記者李容萍／桃園報導
    圖下方的藏青色內壢車站全新跨站天橋，將於12月20日啟用，圖中白色為現有跨站天橋。（記者李容萍攝）

    圖下方的藏青色內壢車站全新跨站天橋，將於12月20日啟用，圖中白色為現有跨站天橋。（記者李容萍攝）

    桃園鐵路地下化持續推進，其中日運量近2萬人次的內壢車站整體工程分兩階段切換，預計耗時8年、於2033年完工啟用。交通部鐵道局預計今年12月20日啟用全新跨站天橋，旅客自後站進站後將可透過天橋連通第3月台搭車，並且預計明年3月7日、跨8日進行第一階段臨時軌切換，軌道將從現有位置改至後站方向，明年3月8日起，所有列車將改由第3月台上下車，並拆除原有第1、2月台後展開北側連續壁與隧道結構施作，逐步完成地下化工程。

    鐵道局北部工程分局長夏恒仁今日表示，內壢火車站目前每日停靠143車次，通過82車次，每日旅次約1萬9900人次，尖峰小時旅次約1200人次，月台現為1島式、2岸壁式月台。配合鐵道局「台鐵都會區捷運化：桃園段地下化建設計畫內壢段臨時軌工程」，內壢站未來將分階段切換，進出、站旅客配合調整乘車動線。

    夏恒仁說，內壢車站為騰出動線及空間進行地下永久車站施工，預計明年3月第1階段臨時軌切換，2028年9月第2階段臨時軌切換。該站將於今年12月20日啟用全新跨站天橋，新建跨站天橋總造價約1.85億元，長約48.8公尺、高9.7公尺、寬5.4公尺，旅客動線屆時將有所更動。

    對此，在地立委魯明哲擔心從12月20日至明年3月7日期間，內壢車站部分往北旅客須繞行至前站、再經舊天橋前往月台，到了明年3月8日僅剩1個月台讓旅客上下車，屆時通勤、通學尖峰時段恐出現「塞人」狀況，旅客得提前出門，避免錯過列車，他要求台鐵事前要做好相關人力配置，協助旅客引導動線及上下列車，遇到緊急狀況疏散事先也要做好演練。

    台鐵公司也說明，因應內壢車站新建天橋與臨時軌啟用，車站將採取分階段強化旅運動線管理措施，將配置引導人員，協助旅客辨識路線、快速引導上下樓層，電扶梯預計農曆年前完工啟用，讓出入動線將更加友善。後續車站會觀察旅客進出站動線情形，滾動調整相關引導人員、告示牌等配置。

    內壢車站全新跨站天橋將於12月20日啟用。（記者李容萍攝）

    內壢車站全新跨站天橋將於12月20日啟用。（記者李容萍攝）

    內壢車站全新跨站天橋將於12月20日啟用。（記者李容萍攝）

    內壢車站全新跨站天橋將於12月20日啟用。（記者李容萍攝）

    內壢車站全新跨站天橋將於12月20日啟用。（記者李容萍攝）

    內壢車站全新跨站天橋將於12月20日啟用。（記者李容萍攝）

    內壢車站第1階段臨時軌道將於明年3月7日夜間切換、3月8日起所有列車將改由第3月台上下車，原第2月台將停止使用並拆除。（記者李容萍攝）

    內壢車站第1階段臨時軌道將於明年3月7日夜間切換、3月8日起所有列車將改由第3月台上下車，原第2月台將停止使用並拆除。（記者李容萍攝）

    立委魯明哲（左4）日前邀交通部鐵道局、台鐵公司等會勘內壢車站地下化的旅客進出動線。（魯明哲提供）

    立委魯明哲（左4）日前邀交通部鐵道局、台鐵公司等會勘內壢車站地下化的旅客進出動線。（魯明哲提供）

