    首頁 > 生活

    嘉縣大林4農水路淤泥嚴重、雜草快比人高 立院考察要求儘速改善

    2025/11/26 14:19 記者王善嬿／嘉義報導
    農民陳情邊坡坍塌、淤積等導致水路灌溉功能不佳。（記者王善嬿攝）

    嘉義縣大林鎮4處灌溉溝渠，已建置使用逾56年，年久失修、淤泥嚴重影響水源不利農民灌溉，且雜草叢生看不清楚，易致用路人摔倒，立法院經濟委員會今邀集農業部政務次長黃昭欽等官員現勘，要求儘速改善。

    黃昭欽當場允諾，中央理解地方在用水、排水及行車安全上的迫切需求，將依據考察結果，請農水署儘速辦理相關改善工程；農水路淤泥淤積問題，將在農忙休息時加強清疏，提升整體水路功能，改善大林地區農民長期面臨的用水與安全課題。

    經濟委員會委員蔡易餘今與黃昭欽、嘉義縣議員江志明等人，前往農田水利署雲林管理處轄管的大林「下三股小給6-1」、「甘蔗崙中排3」、「北勢分線」、「大路小給3-4」等處視察水利灌溉溝渠，農民向蔡易餘、黃昭欽陳情，溝渠淤泥嚴重、易讓水源不足，雜草長得快比人高、看不到溝渠且道路狹窄，易發生交通事故、閃車不易。

    蔡易餘表示，此次考察主要聚焦大林地區多處急需修繕的農水路，其中下三股小給6-1、甘蔗崙中排3、北勢分線已規劃改善工程，預估經費分別為340萬元、401萬元及627萬元；這些設施多為1969年工程，過去以土堤施作，經年累月已出現邊坡崩落、路基不穩、排水功能受損等情形，造成灌溉困難，更影響居民及學生通行安全，尤其逢雨天路面坍塌不易辨識，騎乘機車易有掉落風險，地方民眾長期為此感到不安。

    蔡易餘表示，大林位於雲林水系下游，山區大量淤泥順水而下，造成水路日益淤積，降低排水量能。雲林古坑目前正規劃建置淨水池，他呼籲工程應加速推動，根本改善大林水系長期淤泥問題，避免水路持續淺化，影響農業用水及排洪功能。

    大林北勢分線等灌溉溝渠雜草長得快比人高。（記者王善嬿攝）

    立法院經濟委員會今到大林考察，立委蔡易餘（右四）、農業部政務次長黃昭欽（右三）等人聽取簡報。（記者王善嬿攝）

    立法院經濟委員會今到大林鎮考察，立委蔡易餘今視察大林農水路，督促農業部農水署儘速改善邊坡崩塌、淤積等問題。（記者王善嬿攝）

