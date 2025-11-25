協助林育夙圓夢 為澎湖人爭光請踴躍支持

林育夙完成出國比賽夢之後，明年將專攻鐵人三項。（林育夙提供）

2度獲得總統教育獎的澎湖優秀子弟林育夙，雖然先天失去雙臂，但卻在家人支持下熱愛生命，不向命運低頭，並在運動項目表現優異，現更公開募款，希望大家能幫他完成一個放在心中已久的夢想，代表國家參加亞帕運，爭取佳績，也是澎湖人的榮耀。

長期關注林育夙的朋友應該都知道，他已經入選身障游泳國家代表隊3年，期間打破過全國紀錄、在國內也一直保持不錯的成績，但這3年，卻沒有獲得任何1次公費出國比賽的機會。原本都安慰自己機會是給準備好的人，但日前一場車禍意外，讓他覺得人生不能留有遺憾。

由於明年是林育夙游泳競技生涯的最後一年，將不再爭取任何國際賽事，而是正式邁向下一個目標：挑戰鐵人三項。因此爭取參加明年4年1度亞帕運，照理說，以目前100公尺仰式亞洲排名第4的成績，應該是有資格被派出去的，但協會希望達到「亞洲前3」的水準。因此林育夙公開募款，成立專業訓練團隊，自費出國參加積分賽取得國際選手資格＋辦理國際分級，募款上限設為 90 萬（達標就停止），有意捐款者請私訊，每筆捐款金額至少10000 起。

針對林育夙發動公開募捐，曾任澎湖縣社會處長的律師桂祥晟表示，林育夙是因個人出國比賽而發起募款贊助，且捐款人需個別逐一與他私訊聯絡才能取得帳號進行捐款，所以沒有構成公益勸募條例向不特定多數人勸募的要件，所得款項均專款專用，金流定期彙報，公開透明，歡迎支持澎湖體育的民眾多加支持。

林育夙二度獲得總統教育獎殊榮，是澎湖之光。（林育夙提供）

