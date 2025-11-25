「狼醫平台」掉漆！ 僅公布112年以後判決案、醫師不同意也免登

婦女團體與醫師工會、醫改團體聯合疾呼，要求正視「醫界性暴力」議題，強調一個性平案都不能發生，應公開透明狼醫資訊，建立預警懲戒制度。（記者吳柏軒攝）

醫界存有老鼠屎涉及性侵、性騷擾案，但現行法規、醫師倫理皆無性平規範，醫師懲戒更毫無警示作用，雖衛福部今年8月啟動醫事人員性別事件資訊專區，但遭婦女團體、醫師工會與醫改團體批評「連半套都沒做好」，僅列112年以後司法定讞的案件，並有定讞案件仍漏登，甚至涉案醫師不同意公開也就查詢不到，更遑論多次更名、更換地點等。

今年多起醫界性侵、性騷案陸續曝光，如近日涉嫌下藥性侵3女的前台大婦產科醫師鄭文芳潛逃出境遭押返，也有醫師對未成年下手，醫界老鼠屎不僅令人髮指，破壞醫德也破壞醫病關係，因醫病關係存在權勢，加上受害者往往難伸冤，今（25日）為「國際終止婦女受暴日」，現代婦女基金會、台北市醫師職業工會、台灣醫療改革基金會聯合疾呼，重申醫界性暴力零容忍，呼籲政府與醫界正視狼醫懲戒及預警機制。

醫改會執行長林雅惠直言，長期呼籲揭露狼醫，衛福部直到今年8月才上架醫事人員性別事件資訊專區，但該專區連半套都做不好，不僅只公布112年以後司法判決定讞、懲戒確定的案件，之前舊案均未公開，並有定讞案漏登情況，甚至只要醫師不同意公開，就查詢不到；重申教師、律師在性平做得都比醫師好，尤其擔心婦女、未成年人碰到狼醫，「一件個案都不應該發生！」

北市醫師工會性平主委于政民表示，即便醫界內部，也有醫師遭遇性騷擾，而狼醫事件發生後，也曾詢問醫院及相關專科醫學會，至今都無完善回應，衛福部應將統計數據公開透明，與各醫學會、地方衛生局一起檢討現行制度，甚至將性平指標納入醫院評鑑。

現代婦女董事王如玄指出，醫界性平事件發生後，懲戒啟動非常慢，案發到懲戒之間長達3到4年，懲戒處分也非常輕微，難達警示作用，有醫師權勢性侵案件即便地方法院判決出爐，涉案醫師仍正常執業，直到媒體揭露才辭職，醫師法、醫師倫理規範、相關醫師公約等都未對性平著墨，呼籲衛生單位及醫界本身要嚴格自律。

婦團及醫改團體今呼籲，性平防治成效應納入醫院評鑑，並要求完整揭露狼醫資訊以保障民眾知情權，並要訂定懲戒指引來及時並持續處分狼醫，設主動通報監督來落實雇主的防治責任，以打造醫界性暴力零容忍環境。

衛福部「醫事人員性別事件資訊專區」，被醫改團體批評連半套都做不好，三大漏洞讓資訊未透明，影響民眾就醫權利。（記者吳柏軒攝）

