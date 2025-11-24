股票賺上千萬、對友人慷慨 台男孤死異鄉無人認領

台灣籍57歲宋姓男子赴中炒股致富，獨居中國廈門等地23年，日前被發現猝死租屋處。（張雪如提供）

台灣籍57歲宋姓男子日前在中國廈門猝逝，遺體因兒子以「失聯23年」為由拒絕認領，至今仍冰存於殯儀館，無法返台安葬。對此，宋男的友人近日接受採訪，透露他並非外界想像的「不負責父親」，反而曾多年固定匯款、床頭擺滿兒子照，如今客死異鄉、仍無法回家，讓友人相當心酸。

宋男友人透露，宋男曾是陸軍儀隊成員，身高180公分、相貌堂堂，退伍後曾任證券公司股票分析師，在亞洲金融風暴後萌生赴中發展念頭。2002年離婚，毅然決然於前往中國廣州、廈門發展，專營台、港、中股票買賣。宋男對友人坦言，炒股確實讓他賺了不少錢，租賃在廈門月繳人民幣5千元的高級住宅區，生活品質優渥，且對朋友相當慷慨，借出金額至少超過人民幣200萬元（約台幣千萬）。

「他不是不負責任的父親」，友人表示，宋男與前妻於2002年離婚，從2005年開始，幾乎每個月都會匯款台幣數萬至5萬元台幣回台，作為兒子的扶養費及教育費，直到近年才因個人因素停止，算是盡責的父親。

「他有時會借酒消愁，打電話給朋友哭訴想念家人。」友人透露，宋男雖單身一人在中國闖蕩，交友廣闊，但並未在當地另組家庭。他常常看到宋男拿著相片發呆，床頭至今仍擺放著前妻與兒子的照片，思念之情頗深。

友人說，宋男曾多次低調回台，除了祭拜已於2005年前逝世的雙親、拿藥外，也多次嘗試聯繫兒子，但對方似乎有意迴避，遲遲無法相見。儘管友人曾勸他乾脆回台，但宋男回覆，父母雙亡後，在台灣已無親友生活圈，習慣了廈門的生活，於是選擇繼續獨居。

友人表示，近年宋男健康狀況已大不如前，患有肝硬化與糖尿病，每次問他身體狀況，都說「沒事」，未料仍發生猝逝憾事，令大家震驚與惋惜。如今，宋男遺體仍冰存於廈門，友人只能期盼在台唯一的血緣親屬兒子，能放下23年的隔閡與傷痛，早日出面協助處理後事，讓這位曾盡責扶養的父親，能魂歸故土，落葉歸根。

宋男床頭至今仍擺放著前妻與兒子的照片，思念之情頗深。（張雪如提供）

