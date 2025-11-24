台南「蛇出沒」！ 眼鏡蛇、南蛇接連現蹤引關注

和順工業區內的廠區抓到1條長50公分的南蛇。（圖由陳文祥提供）

安南區山海圳步道昨晚驚見長60公分的眼鏡蛇，由和順工業區外籍移工成功捕捉解危，今日在和順工業區內的廠區又抓到1條長50公分的南蛇。和順工業區廠協會理事長陳文祥說，廠區自然環境優，呼籲大家留意。

陳文祥說，廠區內及周邊有水、有草、有樹，環境相當適合蛇類窩居，近來蛇出沒頻繁，昨晚才捉到有劇毒的眼鏡蛇，今天又有人通報出現約50公分的南蛇幼蛇；所幸平時車內都會準備捕蛇夾，輕易地就將這隻南蛇幼蛇捕獲，避免傷及無辜。

陳文祥也再次提醒，出現眼鏡蛇的山海圳步道，是民眾滿布或騎腳踏車的去處，昨晚在地外籍移工前往幫忙抓住眼鏡蛇，才免除這場虛驚；呼籲在堤岸散步或慢跑的人多加留意腳邊動靜，尤其清晨與夜間建議帶手電筒與登山棍「打草驚蛇」。

陳文祥說，目前雖即將入冬，但蛇尚未到冬眠季節，且台南市白天溫度仍很溫暖，步道附近或廠區內有許多草地又接近水源，是非常適合蛇類窩居的環境，這次抓到的南蛇幼蛇擅長游泳，往往可在水域周邊、河流或湖泊發現牠們，不具毒性。

