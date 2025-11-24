為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    桃市0403震損首件公辦都更整合 大華八街基地擴大範圍

    2025/11/24 15:25 記者鄭淑婷／桃園報導
    桃園住都中心23日於東埔里活動中心，舉辦公辦都更擴大更新單元範圍方案初評說明會。（桃園市住都中心提供）

    桃園住都中心23日於東埔里活動中心，舉辦公辦都更擴大更新單元範圍方案初評說明會。（桃園市住都中心提供）

    桃園市住宅及都市更新中心昨（23）日於東埔里活動中心，舉辦公辦都更擴大更新單元範圍方案初評說明會，邀請桃園區大華八街震損建物地主及鄰近居民共同參與，針對擴大都更範圍及構想進行雙向交流，現場所有權人出席踴躍，聆聽市府團隊解說建築設計、財務試算，統計震損戶、鄰地地主超過8成5的所有權人有意參與公辦都更。

    住都中心表示，大華八街公辦都更案屬0403震損建物，位於桃園市核心地段，周邊建物屋齡多逾30年，且巷道狹窄、停車不易，居民長期反映居住安全與生活品質問題，因基地鄰近未來的捷運綠線G09站，生活機能成熟，交通便利可期，具備高度再開發價值，擴大基地範圍後，將具雙面臨路效益，未來規劃設計也更具彈性。

    住都中心兼任執行長邱英哲表示，大華八街震損基地530坪，歷經多次溝通與整合，震損建物住戶同意比例已近8成，達招商門檻，而擴大納入的鄰地住戶亦已全數繳交初評意願書，讓市府進行財務試算和量體模擬，顯示大部分住戶強烈期待都更重建，擴大範圍後基地將近786坪，將成為桃園舊城更新的重要亮點，預期可吸引更多民間資源投入，帶動周邊整體發展。

    桃園住都中心23日於東埔里活動中心，舉辦公辦都更擴大更新單元範圍方案初評說明會。（桃園市住都中心提供）

    桃園住都中心23日於東埔里活動中心，舉辦公辦都更擴大更新單元範圍方案初評說明會。（桃園市住都中心提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播