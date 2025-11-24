為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    用行動支持環境永續 林口竹林山觀音寺捐資源回收車

    2025/11/24 14:19 記者黃政嘉／新北報導
    新北市林口竹林山觀音寺今捐贈市府環保局林口清潔隊1輛7.5噸資源回收車。（記者黃政嘉攝）

    新北市林口竹林山觀音寺今捐贈市府環保局林口清潔隊1輛7.5噸資源回收車。（記者黃政嘉攝）

    新北市清潔車輛目前有近12.74%的車輛屆滿汰換年限，急需更新，林口竹林山觀音寺捐贈市府環保局林口區清潔隊1輛約224萬元的7.5噸資源回收車，以實際行動支持環境永續與公共服務，新北市副市長劉和然今出席捐贈儀式，感謝廟方的慈悲濟世精神，環保局也準備66盒蛋糕作為供品，祈求觀音媽庇佑平安。

    環保局說明，此次是林口區民間單位首次捐贈清潔車輛，也是民間捐贈給環保局的第16輛清潔車輛。今天捐贈儀式由劉和然代表受贈，並回贈感謝狀給廟方，環保局長程大維、民政局秘書陳明進、林口區長鄭淑敏也共同出席。

    劉和然表示，竹林山觀音寺長年關懷社會、推動公益，提供弱勢救助與社區關懷服務，此次捐贈資源回收車，不僅象徵宗教信仰與公益行動的緊密連結，更展現出對地方環保工作的實際支持與關懷，攜手清潔隊共同守護新北市的生活環境品質。

    劉和然提到，林口是人口成長最多的地區之一，目前新北市共887輛垃圾車與1272輛資源回收車投入服務，因應人口成長及新興區域開發，市府今年度編列約3.1億元，含中央補助，購置113輛清潔車輛與機具，提供各區使用，市長侯友宜也說過，明年起分4年增加共227名清潔隊員以及增購88輛清潔車輛，環保局明年相關車輛及機具預算也已編列4.7億元。

    竹林山觀音寺董事長蔡煌明指出，林口地區幅員遼闊、清潔隊員每天辛勞付出，清運工作繁重，觀音寺深切體認清潔車輛的重要性，因此捐贈資源回收車，略盡棉薄之力，盼號召更多善心人士與宮廟團體響應。

    新北市副市長劉和然（左）致贈感謝狀給竹林山觀音寺董事長蔡煌明（右）。（記者黃政嘉攝）

    新北市副市長劉和然（左）致贈感謝狀給竹林山觀音寺董事長蔡煌明（右）。（記者黃政嘉攝）

