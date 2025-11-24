大溪月眉濕地落羽松季開跑 警啟動交通疏導

月眉人工濕地生態公園種植大片落羽松林，每到秋末總吸引大批遊客前往拍照、打卡。（資料照）

桃市府水務局2025年大溪月眉濕地落羽松季今（24）日起登場至明年2月22日，大溪警分局表示，月眉人工濕地生態公園種植大片落羽松林，每到秋末總吸引大批遊客前往拍照、打卡，周邊亦鄰近石門水庫、角板山楓葉景點及大溪老街，活動期間尤其是假日將湧現大量人車，警方已規劃交通疏導措施，確保遊客享有順暢的旅遊品質。

大溪警方指出，因會場周邊道路較為狹窄，為避免車輛任意停放造成壅塞，主辦單位已在月湖路沿線放置三角錐與停車指引牌，提醒遊客依指示停放，警方同步啟動交通管制措施，活動期間月湖路沿線禁止停車，平日將派遣警力於會場周邊加強違規停車取締，並於假日增派警力在重要路口指揮疏導，同時持續執行違停取締，請遊客勿任意停車，大客車可停放月眉第1與第2停車場，禁止往後駛入多功能草皮停車場、山豬湖園區，若停車場車位已滿，建議遊客可改停「橋頭停車場」，步行經大溪橋前往展區。

大溪警方提醒，請遊客遵循警方與工作人員指揮，並多加利用大眾運輸工具，避免塞車影響遊程。

