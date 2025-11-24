今白天高溫上看29度 傍晚水氣增多、各地明顯轉涼

今日白天溫暖舒適，預測各地高溫約在26到29度，晚間起由於東北季風逐漸增強，各地天氣轉涼。（資料照）

中央氣象署指出，今日（24日）白天水氣不多，各地為多雲到晴的天氣，僅基隆北海岸有局部短暫雨，但傍晚之後水氣增多，迎風面的基隆北海岸、宜蘭及大台北地區轉為局部短暫雨，花東及恆春半島亦有零星降雨，越晚雨區有擴大趨勢，桃、竹、苗也有局部短暫雨。

氣溫方面，今日白天溫暖舒適，預測各地高溫約在26到29度，各地低溫約16至21度，晚起由於東北季風逐漸增強，各地天氣轉涼，中南部需留意日夜溫差較大，民眾早出晚歸應添加衣物以免受涼。

空氣品質部分，宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

週二（25日）至週五（28日）東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼，中南部日夜溫差大。週二東半部地區有局部短暫雨，基隆北海岸、大台北地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴；週三至週五桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲。

週二至週五各地低溫方面，中部以北、東北部及金門、馬祖14至16度，南部、花東及澎湖17至19度；高溫部分，北部及宜花21至24度，中南部及台東25至28度，澎湖、金門20至23度，馬祖15至19度。

國際都市天氣：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 21 ~ 30 19 ~ 29 21 ~ 31 20 ~ 29

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

