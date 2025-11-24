玉女歌手竄紅消失18年！為兒女站國小導護 侯湘婷：用正面力量打敗魔法

侯湘婷（右）本學期就任南屯國小家長會長。（校方提供）

侯湘婷默默幫南屯國小站路口導護多年。（侯湘婷提供）

〔記者黃旭磊／台中報導〕昔日玉女歌手侯湘婷消失演藝圈18年後，接受本報訪問表示，她受夫婿（捷安特董事長劉金標外孫楊孟學）影響，5年前加入南屯國小家長會，中午到校門站導護、也擔任課輔組長志工，女兒本學期升上小六，自己身份從副會長變成會長，要用「正面力量打敗魔法，化解親師誤解衝突。」

曾以歌曲〈秋天別來〉、〈為你流的淚〉走紅的侯湘婷，2007年赴美深造淡出歌壇。2013年6月18日與楊孟學在台北完婚，育有一對可愛兒女，也搬到台中居住。侯湘婷在女兒就讀南屯國小一年級時，就加入家長會，協助前校長蔡承憲推動校務，要到校門口站交通導護，每週二、四也要輔導外籍及課業落後學童，還需協助學童施打流感疫苗。

侯湘婷1999年在電訊廣告中飾演「安琪」打開知名度。圖為她2015年出席記者會。（資料照）

侯湘婷說，家長會已轉型為「服務業」，學校因經費有限，常需要拜訪仕紳爭取預算，也要與各校策略聯盟發打團體戰，多年下來，慢慢發現校務不像外界講的負面，也需要家長支持才能健全發展，「到學校陪他們（兒女）長大」很有意義，鼓勵爸爸媽媽們多參與家長會、志工隊。

侯湘婷表示，回台10多年後，在夫婿影響下調整心態，從注重隱私職業病，轉為大方一點，不過，她還是很在意形象，很怕被拍到「揹小朋友書包，大包小包醜醜的」照片，拜託要拍照就一起合拍，也許願能夠化解親師衝突與不信任，用正面力量打敗魔法，讓更多家長支持學校發展。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法