    首頁 > 生活

    暖心！菊花阿嬤資源回收辛苦錢 慢慢存5000捐彰化家扶

    2025/11/23 21:24 記者劉曉欣／彰化報導
    彰化家扶中心在果菜市場進行義賣，愛心捐款箱收到菊花阿嬤辛苦變賣資源回收的5000元，家扶人員齊心感謝。（記者劉曉欣攝）

    彰化家扶中心在果菜市場進行義賣，愛心捐款箱收到菊花阿嬤辛苦變賣資源回收的5000元，家扶人員齊心感謝。（記者劉曉欣攝）

    彰化家扶中心今天（23日）在果菜市場進行愛心義賣，有位「菊花阿嬤」特別拿著5000元來捐錢；「菊花阿嬤」說，這是她資源回收所賣的錢，慢慢存起來，就是要捐給家扶兒！

    「菊花阿嬤」今天前來，特別說這是她第二次捐錢，第一次是拿到位於和美鎮的彰化家扶中心，那次捐了1萬元，那也是積存好久好久才存到的錢，她一直想要再捐錢，但因為資源回收的收入有限，她又存了好久，終於存到了5000元。

    由於「菊花阿嬤」住在彰化市，得知彰化家扶中心今天會到彰化果菜市場，配合農產品促銷活動擺攤進行愛心義賣，因為離住家不遠，她決定帶著5000元親自來捐，希望能夠幫助小朋友，未來也能繼續存錢，再捐出來助人。

    彰化家扶中心表示，「菊花阿嬤」來捐錢忘了拍照，但對阿嬤的善心非常感動。今天也有多位愛心人士捐款，芬園鄉長林世明來跑攤也捐款支持。而神農獎得主林國棟，特別來買外甥在家扶設攤的提拉米蘇，拿到摸彩券幸運抽到腳踏車，馬上再捐給彰化家扶中心，送給有需要單車的家扶兒。

    林國棟（圖中）把抽到的腳踏車直接捐給家扶中心。（彰化家扶中心提供）

    林國棟（圖中）把抽到的腳踏車直接捐給家扶中心。（彰化家扶中心提供）

    彰化家扶中心的自立青年義賣自製的提拉米蘇。（彰化家扶中心提供）

    彰化家扶中心的自立青年義賣自製的提拉米蘇。（彰化家扶中心提供）

    熱門推播