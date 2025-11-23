為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    中市十全公園公廁設人工肛門污物盆、手洗器等 打造自然綠意及通風設計

    2025/11/23 10:37 記者蘇金鳳／台中報導
    十全公園公廁特別導入可掀式照護床、人工肛門污物盆、手洗器等貼心設備。（市府提供）

    十全公園公廁特別導入可掀式照護床、人工肛門污物盆、手洗器等貼心設備。（市府提供）

    公廁是否乾淨象徵著城市文明，尤其是女性非常重視公廁的乾淨，台中市東區十全公園的公廁，除了有設置親子廁所及性別友善廁所，但設置了「可掀式照護床」、「人工肛門污物盆」、「手洗器」等貼心設備，照顧到了身障民眾如廁的權益，獲得環境部公廁評比項目中，地方政府推薦類「特優」肯定。

    台中市政府近來推動公廁特色及優化，除了中捷綠線車站具有五星級公廁，會讓下車的民眾毫不考慮 前往使用，而公園的公廁，也努力朝向乾淨及多元邁進。

    市府在台中市東區的十全公園公廁進行優化改善，內部空間依手冊規範配置適當廁間數與坐蹲比，並設置親子廁所及性別友善廁所，同步導入「可掀式照護床」、「人工肛門污物盆」、「手洗器」等貼心設備, 更兼具美學、省電環保設計，獲得了環境部舉辦「2025年我家廁所超級讚–績優公廁評比活動」，地方政府推薦類「特優」肯定。

    建設局長陳大田表示，十全公園公廁透過大專院校競圖納入創意設計，以獨特橢圓造型融入周邊景觀美學，外牆以垂直鋼索攀附蝶豆花，營造自然綠意，並採自然通風設計，兼具節能與環保效益，成為此次獲獎的重要亮點。

    十全公園公廁以獨特橢圓造型融入周邊景觀美學，營造自然綠意。（市府提供）

    十全公園公廁以獨特橢圓造型融入周邊景觀美學，營造自然綠意。（市府提供）

    東區十全公園公廁獲中央特優獎。（市府提供）

    東區十全公園公廁獲中央特優獎。（市府提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播