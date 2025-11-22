不用靠檢舉！彰化縣5支AI「天眼」 抓包偷燒稻草178件

圖為溪州焚化廠121公尺高煙囪上的AI智能煙霧辨識系統視角，高空監視範圍很大。（環保局提供）

二期稻作即將進入收割期，彰化縣AI智能煙霧辨識系統24小時偵測通報，藉由「天眼」錄影科技監控露天燃燒稻草情形，一發現即會同警方到場取締，這套系統部署在溪州焚化廠、線西、二林、田中、埔心，今年1到10月，AI判煙件數降了一半，代表燒的人變少，取締告發則成長一成。

彰化縣首具AI智能煙霧辨識系統自動偵測通報，是去（2025）年3月裝置在溪州焚化廠121公尺高煙囪上，在科技執法與加強查核下，促使今年AI判煙數322件，較去年664件減半，而在取締告發件數上，今年1到10月份告發案件達178件，較去年同期158件，增加10.7%。

環保局長江培根指出，民眾知道四周環境有AI「天眼」緊盯，不敢亂燒稻草，有警示嚇阻的功能。同時隨著AI運算功能強化，判斷精準率提高，可修正一開始如反光或非煙霧的件數，更加精準掌握露天燃燒稻草，才使得判煙件數下降，至於告發件數提高則因為AI運算判斷更精準，成案性高，且發生即時示警，環保局稽查人員及時到達現場，時間掌握得宜。

江培根表示，彰化縣空照圖變化，縣內露天燒稻草面積從5年前約10%，到今年來不到4%，顯示發揮作用。

這5支AI智能煙霧辨識系統的「天眼」儀器，不僅能監測露天燒稻草，也可偵測工廠排放黑煙，由於效果不錯，環保局陸續今年又在線西、二林、田中、埔心設置，除溪州焚化廠及二林是固定設置，其餘機動部署。

彰化縣AI智能煙霧辨識系統24小時偵測通報，發現異常立即通知警力到場取締。（環保局提供）

彰化縣AI智能煙霧辨識系統發現偷燒稻草，通知警方到場取締。（環保局提供）

