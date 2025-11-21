為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    「新竹牽血」儀式登錄新竹市民俗 保存者大眾廟及新大眾廟

    2025/11/21 20:39 記者洪美秀／新竹報導
    新竹市文化局文資審議委員會將新竹牽血（車藏）儀式登錄為新竹市民俗，並以大眾廟及新大眾廟為保存者。（新竹市府提供）

    新竹市文化局文資審議委員會將新竹牽血（車藏）儀式登錄為新竹市民俗，並以大眾廟及新大眾廟為保存者。（新竹市府提供）

    新竹市府日前召開無形文化資產審議會，出席委員同意通過將「新竹牽血（車藏）」登錄為新竹市民俗，並認定大眾廟及新大眾廟為保存者。文化局表示，此特殊科儀是民國98年登錄「竹塹中元城隍祭典」後，成為第二項列入登錄的新竹市民俗，象徵對在地文化脈絡的深化與延伸。

    文資審議委員林茂賢表示，牽血（車藏）源自中國福建泉州習俗，意在牽引因意外而喪生之亡靈，屬黑色民俗，不宜以一般廟會、慶典視之。「新竹牽血（車藏）」具歷史、文化價值，民俗內涵反映悲憫無主孤魂、感激懷念因民變、械鬥而犧牲之先民。

    文化局指出，新竹牽血（車藏）是民間自主性民俗，非由公部門主導發起，源自清朝乾隆年間林爽文事件，牽引死於戰事之泉州籍民兵以及因分類械鬥犧牲的先民，與各地常見為意外亡故親人個別牽（車藏）不同。每年農曆7月12日，南壇大眾廟與新大眾廟（南星宮）長年舉辦此傳統儀式，為竹塹地區的特色民俗。

    文化局說明，新竹牽血（車藏）科儀歷經200多年，起初以牽血（車藏）為主，後納入超度溺水或水災之往生者，變成血（車藏）、水（車藏）併存之現況，又融合消災解厄的觀念。儀式雖隨時代演變稍有調整，但核心形式依然保留，是珍貴的無形文化資產。文化局未來將辦理調查研究暨保存維護計畫，協助廟方讓傳統民俗的精神永續傳承。

    新竹市文化局文資審議委員會將新竹牽血（車藏）儀式登錄為新竹市民俗，並以大眾廟及新大眾廟為保存者。（新竹市府提供）

    新竹市文化局文資審議委員會將新竹牽血（車藏）儀式登錄為新竹市民俗，並以大眾廟及新大眾廟為保存者。（新竹市府提供）

