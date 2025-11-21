第一季各國團費大降價 國旅竟喊漲「中彰投二天1萬5千元」

中彰投旅遊最貴。圖為日月潭。（記者吳亮儀攝）

中華民國旅行業品質保障協會今天（21日）公布明年第一季的旅遊團費費用，包括日本、韓國、美加等旅遊線都降價，讓許多消費者搶出國，屢遭國人詬病太貴、沒價值的國內旅遊竟漲價5%，春節入住中彰投，一人要價高達1萬5千元。

品保協會每季公布下一季團費預測，展望明年1月到3月，日本平日售價比去年同期下修約5％、過年最高峰調降約5%到10%。韓國團費及其他成本調降，降幅約達20%（春節除外）。美加線除春節特定日期仍屬高峰期外，與今年同期比較約有3%到8%降幅。中南半島線整體價格約略降幅5%。

品保協會指出，明年第一季國旅市場呈現4項趨勢，第一，春節前後旅遊價差明顯，春節期間因住宿、車資與人力成本明顯上升，形成節前與節後價格差距；節前以文化體驗為主，節後則以賞花、休閒及溫泉主題為主。

第二，區域價格差異化：北部以近程短線為主，費用變動有限；中南部因交通距離與住宿增加而略有調整；花東因季節性運能與旅宿壓力，平均成本較高。第三，主題導向行程興起，像是生態體驗、溫泉慢遊、地方美食文化等特色產品帶動附加價值，部分路線採分層報價以反映服務內容差異。

第四是旅遊成本結構影響，因飯店等級差異、平假日與春節成本變動、餐食標準、景點門票與體驗活動內容、交通類型與車齡、行程天數長短，在地深度體驗等項目。

品保協會指出，明年1月到3月與今年同季平均上漲約3%到5%，主要因素第一是油價與交通成本，因油價與遊覽車營運成本上升，短線調漲幅度有限、長距離路線漲幅較顯著。

第二是住宿成本回升，春節前後飯店、民宿供給緊張，淡旺季價差拉大，花東、離島尤為明顯。第三是人事成本上升：導遊、領隊與地接服務費用調整。第四是需求回彈與市場競爭，疫情後團體量回升，熱門路線價格上升；部分業者以促銷壓低售價，造成區域內價差。最後則是因地方節慶或花季、溫泉季帶動加價空間。

品保協會也公布各地旅遊報價，以中彰投地區最貴，平日入住要價9千元、假日入住要價1萬1千元、春節期間要價1萬5千元。

品保協會公布明年第一季國內旅遊價格估算。（品保協會提供）

國旅住宿太貴一直被民眾詬病，連賴清德總統都稱國旅要改進。（記者吳亮儀攝）

