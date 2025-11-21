週末至下週氣溫起伏明顯 吳德榮：逐日緩升、週一北台再變天

吳德榮說，今晨4時紅外線雲圖顯示，台灣上空有鬆散的中層雲，迎風面的低層雲（左）帶來北海岸、東北部局部降雨（右）。（圖擷自洩天機教室專欄）

中央氣象署預報，今天（21日）北部、東北部及東部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；基隆北海岸、台灣東北部、東部地區及大台北山區有局部短暫雨，桃園以北、東南部地區、恆春半島及新竹以南山區有零星短暫雨。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮表示，氣溫正逐日緩升，週末舒適微熱；下週一（24日）晚間北台氣溫略降，但下週三（26日）氣溫可望再回升。

吳德榮在氣象應用推廣基金會「洩天機教室」專欄指出，今晨觀測資料顯示，台灣上空有鬆散的中層雲，迎風面的低層雲帶來北海岸、東北部局部降雨。最新（20日20時）歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今、明（22日）兩天迎風面仍有少量水氣，北海岸、東北部偶有局部短暫雨的機率，背風面多雲時晴；北台略偏涼，中南部白天舒適、早晚涼。

請繼續往下閱讀...

吳德榮說，最新模式模擬顯示，下週日（23日）至週一白天各地晴時多雲，氣溫回升，白天舒適微熱、早晚涼，東半部偶有局部零星降雨的機率。下週一晚間起一小股東北季風南下，迎風面降雨機率提高，北台氣溫下降。

吳德榮稱，下週二（25日）下午起東北季風轉乾，各地轉為晴朗穩定、早晚偏涼，下週三、週四（27日）東北季風減弱，各地持續晴朗，氣溫回升、早晚涼。吳德榮補充，最新各國模式模擬顯示，下週南海還有熱帶擾動發展，但距離台灣遙遠、無影響。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法