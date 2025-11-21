為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    把握週末好天氣！下週東北季風再增強 迎風面濕涼

    2025/11/21 06:38 即時新聞／綜合報導
    中央氣象署指出，今天隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度回升，北部及宜蘭為22、23度，花東約24、25度，而中南部可來到26、27度，感受較溫暖舒適。（資料照）

    中央氣象署指出，今天隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度回升，北部及宜蘭為22、23度，花東約24、25度，而中南部可來到26、27度，感受較溫暖舒適。（資料照）

    中央氣象署指出，今天（21日）環境仍吹東北季風，早晚偏涼，各地低溫約17至19度，外出請注意做好保暖，不過隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度回升，北部及宜蘭為22、23度，花東約24、25度，而中南部可來到26、27度，感受較溫暖舒適。

    今日降雨方面，各地雲量仍偏多，迎風面基隆北海岸、宜花地區及大台北山區有短暫雨，桃園以北、台東及恆春半島偶有零星降雨，而其他地區為多雲，山區水氣較多亦有零星飄雨機會；若低溫與水氣互相配合，中部3500公尺以上高山有出現結冰、霧淞或零星降雪的機率。

    氣象署表示，桃園至台南、恆春半島及各離島有局部8級左右強陣風發生的機率；沿海浪高約2至3米，海邊活動請多加留意。

    空氣品質方面，根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今日受東北季風影響，環境風場為東北風，迎風面擴散條件佳，南部位於下風處，污染物易累積。竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

    未來天氣方面，週六至週日東北季風逐漸減弱，各地氣溫逐漸回升，早晚天氣仍涼，中南部留意日夜溫差較大；基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有局部短暫雨，東部、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

    下週一東北季風增強，北部及宜蘭天氣逐漸轉涼，其他地區早晚亦涼；迎風面桃園以北及東半部、恆春半島降雨機率增加，尤其基隆北海岸、東北部地區及大台北山區雨勢較持續，其他地區則為多雲到晴，晚起北部地區轉有局部短暫雨。

    下週二至下週四東北季風影響，北部及宜蘭天氣較涼，其他地區早晚亦涼。其中下週二各地大多為多雲到晴，基隆北海岸及東半部地區有局部短暫雨，桃園以北地區及恆春半島有零星短暫雨；下週三、四桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲。

    下週五東北季風持續影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼，下週六、日東北季風減弱，各地氣溫回升；各地大多為多雲到晴，僅東半部及恆春半島有零星短暫雨。

    今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

